Gomme auto: cosa fare in caso di foratura e cosa avere a bordo

Le forature delle gomme sono eventi imprevisti che possono causare notevoli disagi durante un viaggio, rallentando il percorso e talvolta anche creando situazioni di pericolo, soprattutto se si verifica in condizioni stradali difficili o in zone isolate. Tuttavia, con le giuste precauzioni, è possibile prevenire e affrontare facilmente tali situazioni, minimizzando i rischi e le difficoltà.

La manutenzione regolare delle gomme, come il controllo della pressione e l’ispezione periodica per eventuali segni di usura o danni, può ridurre significativamente il rischio di foratura. Inoltre, conoscere cosa fare in caso di emergenza e avere l’attrezzatura adeguata a bordo sono fattori cruciali per risolvere velocemente il problema. In questo articolo esploreremo le principali cause delle forature, come prevenirle e cosa fare se ti trovi in una situazione di emergenza, fornendoti anche una lista di strumenti e accessori che non dovrebbero mai mancare nel tuo veicolo.

Prevenzione delle forature

La prima regola per ridurre il rischio di forature è una corretta manutenzione degli pneumatici. La pressione dei pneumatici è uno degli aspetti più importanti: la verifica periodica della pressione è fondamentale, e deve essere eseguita almeno una volta al mese, ma anche prima di un viaggio lungo.

Inoltre, un’adeguata usura degli pneumatici è altrettanto importante: verifica regolarmente la profondità del battistrada per evitare danni improvvisi. Se noti segni di usura irregolare o danni visibili, è meglio sostituire lo pneumatico. Altri fattori di rischio includono il contatto con ostacoli sulla strada, come buche o detriti. Quindi, mantenere la giusta distanza dalle zone pericolose è fondamentale.

Cosa fare in caso di foratura

Se la foratura si verifica durante la guida, la calma è essenziale:

Fermati in sicurezza: quando ti accorgi che una gomma si è forata, è fondamentale trovare un luogo sicuro dove fermarsi. Cerca una zona piana, lontana dal traffico, per evitare rischi aggiuntivi. Accendi immediatamente le luci di emergenza e, se possibile, piazza il triangolo di segnalazione a una distanza adeguata per avvisare gli altri automobilisti. Controlla il danno: una volta fermato, scendi e valuta il danno alla gomma. Se il danno è dovuto a un piccolo oggetto appuntito, come un chiodo, potrebbe essere riparabile temporaneamente con un kit di sigillatura. Tuttavia, se la gomma è completamente danneggiata o il danno è troppo grande, la sostituzione con la ruota di scorta sarà inevitabile. Sostituzione della ruota: se decidi di sostituire la ruota, procedi con calma. Utilizza il cric per sollevare il veicolo, rimuovi i bulloni della ruota danneggiata con una chiave e sostituiscila con quella di scorta. Assicurati di stringere i bulloni in modo sicuro prima di abbassare il veicolo.

Cosa avere sempre a bordo

Per essere pronti a qualsiasi evenienza, è essenziale che l’auto sia dotata di un kit di emergenza completo. Ecco cosa non deve mai mancare:

Cric e chiave per i bulloni: questi strumenti sono necessari per rimuovere e sostituire la ruota in modo sicuro. Il cric deve essere facile da usare e sufficientemente robusto per sollevare l’auto in modo stabile. Ruota di scorta: è fondamentale avere una gomma di scorta, preferibilmente gonfiata e pronta all’uso. Inoltre, è importante che la gomma di scorta sia dello stesso tipo di quella che si intende sostituire, per evitare problemi di compatibilità o sicurezza. Kit di riparazione: un kit di sigillatura è utile per riparare temporaneamente piccole forature causate da oggetti appuntiti. Questo kit generalmente contiene un sigillante, una pompa per gonfiare la gomma e strumenti per applicare il sigillante al pneumatico. Compressore portatile: un piccolo compressore elettrico da auto ti permetterà di gonfiare la gomma se necessario. È particolarmente utile se hai bisogno di aggiungere aria al pneumatico dopo una riparazione temporanea. Guanti, torcia e altri strumenti: essere preparati vuol dire avere anche strumenti aggiuntivi, come guanti per proteggere le mani e una torcia per lavorare in condizioni di scarsa visibilità, specialmente di notte o in caso di pioggia.

La riparazione temporanea

In caso di foratura, se il danno non è troppo grave, è possibile utilizzare un kit di riparazione per sigillare il buco temporaneamente. Questi kit sono composti da una sostanza sigillante che può tamponare piccole forature. È una soluzione ideale se ti trovi lontano da un’officina e hai bisogno di proseguire il viaggio.

Se usi un kit di riparazione con schiuma per sigillare una foratura, è importante lasciare che il sigillante faccia effetto prima di ripartire. Solitamente, il tempo di attesa varia tra i 10 e i 30 minuti, a seconda delle istruzioni specifiche del prodotto. Durante questo periodo, il sigillante si espande e si distribuisce uniformemente, creando una barriera temporanea. Una volta completata la riparazione, verifica la pressione della gomma con un manometro e se necessario, gonfia ulteriormente il pneumatico prima di continuare il viaggio.

Come cambiare la gomma bucata con il ruotino

Cambiare una gomma bucata con il ruotino è un’operazione che, se seguita correttamente, può essere eseguita in pochi semplici passaggi: