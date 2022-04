Guardare film mentre si guida? In Inghilterra sarà presto realtà

Una proposta di modifica al codice della strada britannico consentirà ai passeggeri delle vetture con guida autonoma di Livello 3 di guardare addirittura un film in macchina!

Se l’Italia è in procinto di adeguarsi alle nuove normative di guida assistita entro il mese di luglio, il Regno Unito è già pronto a portare a termine un progetto che permetterà ai conducenti di guardare addirittura un film mentre si è al volante della propria auto! No, non stiamo scherzando, anzi! In questi giorni il Governo britannico sta già discutendo alcune modifiche al proprio codice della strada, in modo da garantire questa possibilità a tutti coloro che si vedono bloccati in mezzo al traffico e, procedendo a passo d’uomo, vogliono un contenuto multimediale per distrarsi un po’.

Tale proposta, tuttavia, ha delle limitazioni perchè riguarda unicamente quelle vetture provviste dell’Automated Lane Keeping System (ALKS), un sistema di mantenimento della corsia particolarmente avanzato e che rientra tra gli aiuti elettronici per la guida assistita di Livello 3. Il suo funzionamento, inoltre, sarà condizionato alle sole situazioni di traffico intenso e fino alla velocità di 60 km/h, nonchè al fatto che i contenuti multimediali potranno essere proiettati esclusivamente sul monitor principale dell’infotainment centrale.

Si tratta di una vera rivoluzione per il mondo automotive, che arriva dopo il via libera per l’utilizzo sempre dei sistemi di guida autonoma di Livello 3 sulle vetture Mercedes quando percorrono le autostrade tedesche. Quali potranno essere i vantaggi? Queste tecnologie “potrebbe segnare l’inizio della fine della congestione urbana e introdurrebbero inoltre la possibilità di comunicazione tra semafori e veicoli al fine di mantenere il traffico scorrevole, riducendo le emissioni e migliorando la qualità dell’aria nelle nostre città“.