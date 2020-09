Manto stradale coperto di foglie: come guidare

Guidare su di un manto stradale viscido e sporco è pericoloso e nasconde insidie. Ecco cosa fare se il manto stradale è ricoperto di foglie, peggio ancora se umide o bagnate

Soprattutto nella stagione autunnale, i viali delle nostre città e numerose strade extraurbane sono letteralmente coperti di foglie. Questo processo naturale diventa una vera e propria insidia per l’automobilista: le foglie si depositano sul fondo stradale e causano una drastica riduzione del grip per le ruote di autovetture, moto e biciclette. Il rischio di “perdere aderenza” è esteso anche ai pedoni, soprattutto agli anziani ed alle persone affette da problemi di mobilità. Attenzione: questo articolo non costituisce assolutamente una “crociata contro gli alberi”. La vegetazione è assolutamente necessaria nel contesto urbano, in quanto aiuta a migliorare la qualità dell’aria oltre a fornire un insostituibile elemento di decoro in ambienti altrimenti dominati da interminabili distese di cemento e grigiume.

Strade viscide con foglie: come guidare

Come già accennato, la consistenza fibrosa delle foglie e la linfa contenuta al loro interno già di per sé pregiudicano l’aderenza tra pneumatici ed asfalto. Nel caso di pioggia, la combinazione tra foglie ed acqua crea una poltiglia viscida davvero letale: gli spazi di frenata si allungano esponenzialmente e la tenuta di strada in curva diviene precaria anche per le vetture più moderne munite di elettronica evoluta, controllo di trazione e stabilità. Anche la trazione integrale può fare ben poco di fronte ad una curva sul bagnato, con il manto stradale coperto di foglie ed in presenza di pioggia.

Foglie in strada, qualche consiglio

Come difendersi al meglio da questa insidia? Innanzitutto è necessario adottare uno stile di guida adeguato: moderare la velocità ed agire su acceleratore e freno con estrema dolcezza sono il primo passo. Aumentare la distanza di sicurezza tra noi ed il veicolo che ci precede è un altro comportamento da adottare, soprattutto in presenza del mix foglie + fondo stradale bagnato. Infine è buon costume impugnare saldamente il volante, pronti a contrastare un eventuale pattinamento delle ruote. Per contrastare al meglio l’elevata pericolosità costruita da foglie umide sulla strada è necessario mettersi alla guida di un veicolo in perfetta efficienza. Pneumatici sgonfi, pastiglie dei freni eccessivamente usurate ed ammortizzatori scarichi aumentano sensibilmente il rischio di incidente.