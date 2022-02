Monopattini elettrici: fuori dai centri abitati solo su piste ciclabili

La norma, firmata dal Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili, è stata inserita nel decreto Milleproroghe

Avete un monopattino elettrico? Bene, abbiamo cune novità da farvi per far sì che possiate utilizzarlo in piena sicurezza e nel rispetto della legge.

Monopattini elettrici: ecco dove si potranno usare

I monopattini elettrici, ormai sempre più diffusi nel nostre città, dividono l’opinione pubblica: c’è chi li usa quotidianamente, magari per il classico tragitto-casa ufficio e chi proprio non li piò vedere trovandoli più pericolosi che altro. Anche grazie allo sharing, però, non si può negare che abbiano cambiato la nostra mobilità. Ora arriva una nuova norma sul loro utilizzo. Fuori dai centri abitati i monopattini elettrici potranno circolare esclusivamente sulle piste ciclabili o su percorsi riservati alle biciclette. La norma, che è stata introdotta nel decreto legge di proroga termini nel corso dell’esame nelle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio della Camera, fa finalmente chiarezza sulle modalità di circolazione di questi mezzi di mobilità dolce. La disposizione precedente prevedeva la possibilità di utilizzare i monopattini dovunque fosse consentita la circolazione delle biciclette e, dunque, anche nelle strade extraurbane.

Dove possono circolare i monopattini elettrici

In città, i monopattini elettrici possono circolare nelle aree pedonali, sui tratti pedonali e ciclabili, su piste e corsie ciclabili, dove possono circolare i velocipedi e su strade con limite di velocità non superiore a 50 Km/h.

Inoltre, è stato prorogato fino al 30 settembre 2022, il termine entro cui i monopattini elettrici commercializzati in Italia devono disporre di frecce e indicatori luminosi di frenata su entrambe le ruote. Per i monopattini già utilizzati per quella data resta l’obbligo di adeguarsi entro il primo gennaio 2024.