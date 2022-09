Multe auto: previsti rincari del +10% nel 2023

Il prossimo 1° gennaio 2023 entrerà in vigore l'aumento automatico (pari a circa il 10%) degli importi da pagare in caso di sanzione prevista dal Codice della Strada

“L’autunno nero” per le famiglie italiane è iniziato prima ancora dell’equinozio del 21 settembre: il ritorno dalle ferie estive non è stato certamente piacevole a causa dei vari rincari che sono previsti nei prossimi mesi, compreso quello degli importi delle multe come annunciato dal Codice della Strada a cadenza biennale. La data da segnare sul calendario è quella del 1° gennaio 2023, quando scatterà un aumento verosimilmente prossimo al +10% rispetto ad oggi.

Il responsabile di tutto ciò è il cosiddetto indice FOI dipendente dall’inflazione nazionale, che rappresenta l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’Istat solitamente a metà dicembre rispetto all’andamento del mese precedente. Al momento il trend è proprio quello che vede un incremento vicino al 10%, se si mettono a confronto i dati dell’agosto appena trascorso con il medesimo periodo del biennio 2020-2022.

In questo modo una multa per divieto di sosta passerebbe da 42 a 46 Euro, mentre l’uso del cellulare alla guida aumenterebbe dagli attuali 165 ai possibili 181 Euro; l’accesso e il transito non autorizzato in una ZTL, invece, verrebbe a costare 91 Euro rispetto ai precedenti 83. “In una situazione difficile come quella attuale – commenta il Presidente dell’ASAPS, Giordano Biserni – c’è il rischio che i nuovi aumenti possano esasperare gli automobilisti e che le multe non vengano nemmeno mai pagate“.