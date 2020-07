Normativa Euro 7, al via le consultazioni della Commissione Europea

Aperte le consultazioni pubbliche per l'introduzione della normativa Euro 7, ma la strada potrebbe essere più in salito da quanto ipotizzato dalla Commissione europea

Normativa Euro 7, ci siamo, o quasi. La Commissione europea, infatti, ha avviato le consultazioni pubbliche, di fatto una sorta di secondo step, in vista della possibile introduzione dei nuovi standard sulle emissioni.

Tempo di saluti alla normativa Euro 6?

A marzo sono partiti le consultazioni verso l’introduzione della normativa Euro 7. Una precisazione è dovere: a oggi non esiste una data formale per l’entrata in vigore della norma, ma questo è uno dei punti che sta maggiormente a cuore alla Commissione europea che apre voler dare un’accelerata (è il caso di dirlo) alla questione per avere uno scenario più chiaro nel 2021.

A oggi, sono 68 le aziende che che hanno richiesto un’approfondita valutazione degli effetti dell’Euro 6 prima della presa in esame di una nuova normativa in materia di emissioni. Cosa accadrà, quindi, nel breve termine? Gli scenari sono diversi: si va dalla revisione dei parametri della normativa Euro 6, alla conferma della stessa, ma non è da escludere la possibilità di una sorta di raccolta dati sulla vita dei veicoli e le relative emissioni prima di fare ulteriori step.