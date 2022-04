Pirelli Care: il programma per prendersi cura delle gomme dell’auto

Il nuovo programma Pirelli Care del marchio italiano prevede tre tipologie di abbonamento con i quali gestire gli interventi per mantenere in salute le proprie gomme

Avete bisogno di acquistare un nuovo treno di gomme per la vostra auto oppure, più semplicemente, state cercando dei servizi che vi semplifichino la vita quando si tratta di effettuare il cambio pneumatici stagionale? Allora il nuovo programma Pirelli Care è quello che fa per voi: si tratta di una nuova iniziativa, disponibile sia da computer che tramite l’app ufficiale per smartphone, che permette di prestare una maggiore attenzione alle “scarpe” del nostro veicolo, individuando quelle più adatte da acquistare oppure associandovi servizi specifici come il soccorso stradale assieme a interventi per effettuare le tanto fastidiose riparazioni in caso di foratura.

Il servizio si declina in tre piani di abbonamento: il primo, chiamato Easy, ha un costo di 5 Euro al mese e comprende esclusivamente l’assistenza base, vale a dire il soccorso stradale in tutta Europa e il controllo dell’automobile se si incappa in una foratura (all’interno del quale è prevista anche la disinfezione completa dell’abitacolo).

Il gradino superiore è il piano Smart, che include di base un nuovo treno di gomme marchiate Pirelli (individuate con precisione solo dopo aver inserito la targa della propria vettura e lo stile di guida del conducente) assieme a diversi servizi aggiuntivi come il montaggio e smontaggio quando è previsto il cambio pneumatici in autunno e in primavera, l’equilibratura e la garanzia in caso di danni che possono portare alla sostituzione completa con un nuovo set.

Il piano al top dell’offerta Pirelli Care si chiama infine Superior, che comprende tutti gli interventi precedenti aggiungendovi il controllo completo della vettura e, a richiesta, anche lo stoccaggio degli pneumatici presso un gommista accreditato al costo supplementare di 8 Euro. Potete aderire al programma Pirelli Care seguendo questo link al sito ufficiale oppure scaricando l’applicazione dall’App Store di Apple o dal Google Play per gli smartphone con sistema operativo Android.