Rimborso chilometrico auto: come tenere traccia dei propri spostamenti

Con l'app TripLog, disponibile sia per Android che per iPhone, sarà possibile registrare facilmente tutti i chilometri percorsi in auto

Se il vostro lavoro prevede anche frequenti spostamenti in sedi diverse da quella principale della vostra azienda, allora molto probabilmente avrete bisogno di tenere traccia dei chilometri percorsi con la vostra auto. E’ in questa situazione che sicuramente vi tornerà utile l’app TripLog, creata appositamente per rendere più semplice la successiva pratica relativa ai rimborsi chilometrici: è disponibile per gli smartphone con sistema operativo Android e per quelli della Apple e, viste le sue potenzialità, richiede un piano di abbonamento per poter accedere a tutte le sue funzioni.

Il suo scopo, come anticipato, è quello di registrare tutti gli spostamenti effettuati in auto sostituendo di fatto i sistemi utilizzati fino ad oggi: la raccolta dei dati, ovviamente, avviene in tempo reale attraverso il sistema di geolocalizzazione del proprio telefono oppure tramite due dispositivi acquistabili direttamente dal sito ufficiale del produttore – rappresentati nello specifico da un supporto collegabile con il Bluetooth (beacon) e da una chiavetta con tecnologia GPS.

Una volta installata sul proprio smartphone, l’app TripLog chiederà di effettuare l’accesso con le credenziali scelte in fase di pagamento dell’abbonamento, per poi indicare i dati utili alle varie registrazioni: i più importanti sono la tassazione secondo i parametri ACI e i dettagli della propria vettura, associati al ruolo che si sta svolgendo (venditore, autista, freelance…).

Per avviare il tracciamento è possibile procedere in due modi: attraverso la funzione “Magic Trip”, che partirà in automatico una volta rilevato il movimento del veicolo attraverso geolocalizzazione o GPS, oppure in manuale, seguendo l’interfaccia e le istruzioni riportate a schermo. Se poi ci si dimentica di dare il via alla registrazione, quest’ultima si può comunque inserire nello storico dell’applicazione indicando tutti i dati per il rimborso chilometrico… a patto che ve li siete segnati!