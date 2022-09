Rinnovo patente di guida 2022: tutto quello che bisogna sapere

Se la vostra patente di guida è scaduta, ecco la guida completa per tornare a guidare su strada in piena regola

Avete la necessità di rinnovare la vostra patente di guida ma non sapete come fare? Allora siete capitati nel posto giusto: dopo le recenti modifiche apportate al Codice della Strada attraverso il decreto Mims, dovete sapere che il rinnovo della propria licenza (auto o moto) prevede sostanzialmente il superamento di un’apposita visita medica da effettuare presso un medico accreditato oppure, più semplicemente, presso un’autoscuola della propria città.

Qui sarà sufficiente prendere appuntamento e avere con sè il giorno della visita non solo il bollettino pagato della stessa ma anche tre fototessere personali, che serviranno come immagine per la patente di guida una volta rinnovata. Durante l’accertamento vi sarà chiesto di compilare innanzitutto un questionario per determinare i vostri problemi fisici e le vostre allergie, mentre successivamente sarete sottoposti ad alcuni controlli (come quello della vista).

Una volta terminata la visita con esito positivo, a questo punto dovrete aspettare circa 15 giorni prima che vi arrivi direttamente a casa la nuova licenza: nel frattempo potrete circolare utilizzando il foglio “di via” che vi verrà rilasciato dall’autoscuola, il quale attesta il superamento dell’accertamento medico e vi permette di essere in regola con il Codice della Strada fino al momento in cui avrete tra le mani la vostra nuova patente di guida.

Vi ricordiamo che ogni specifica licenza ha tempi differenti per il suo rinnovo. Nello specifico le patenti AM, A1, A2, A, B, B1 e BE devono essere rinnovate ogni 10 anni fino al compimento dei 50 anni, ogni 5 fino ai 70, ogni 3 fino agli 80 e ogni due dopo gli ottant’anni. Le patenti C1, C1E, C, CE devono essere rinnovate invece ogni 5 anni fino al compimento dei 65 anni e ogni 2 dopo questa soglia, mentre le patenti D1, D1E, D e DE devono essere rinnovate ogni 5 anni fino ai 70 anni, ogni 3 fino agli 80 e ogni due dopo il superamento degli ottant’anni.