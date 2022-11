Roma, Fascia Verde: dal 15 novembre scatta l’accesso limitato

Stop all'entrata dei veicoli più inquinanti nella Fascia Verde della Capitale e in programma almeno quattro domeniche ecologiche: ecco tutti i dettagli

Oltre alle domeniche ecologiche (almeno quattro) già in programma da questo mese fino al prossimo 31 marzo, il Comune di Roma ha recentemente approvato anche diverse ulteriori limitazioni alla circolazione nella Fascia Verde della Capitale, in cui il traffico dei veicoli più inquinanti sarà quindi interdetto. La data d’inizio del provvedimento è martedì 15 novembre 2022: i mezzi che non potranno circolare sono riportati nello schema qua sotto:

benzina e diesel pre-Euro 1, Euro 1 ed Euro 2

diesel Euro 3

ciclomotori e motoveicoli benzina pre-Euro 1 ed Euro 1 e a gasolio pre-Euro 1, Euro 1 ed Euro 2

Secondo quanto riportato sul sito ufficiale del Comune di Roma, inoltre, le limitazioni in Fascia Verde prenderanno in considerazione anche i prossimi anni estendendosi dal 1° novembre 2023 a tutti i diesel Euro 4 e dal 1° novembre 2024 a tutti i benzina Euro 3 e a tutti i veicoli a gasolio Euro 5. La fascia oraria di limitazione è dal lunedì al sabato e dalle 7:30 alle 20:30 per i mezzi privati, mentre per i veicoli commerciali sarà dalle 7:30 alle 10:30 e dalle 16:30 alle 20:30.

Nel tentativo di fornire una soluzione ai disagi che si verranno a creare, il Comune di Roma ha anche previsto degli speciali incentivi per chi vorrà procedere alla rottamazione di un vecchio veicolo inquinante (da Euro 2 benzina o da Euro 3 diesel). Nel caso dei privati sarà offerto un abbonamento annuale completamente gratuito al trasporto pubblico locale, mentre per quanto riguarda le aziende verrà stanziato un ulteriore bonus che andrà sommato agli Ecoincentivi statali.