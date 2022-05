Rottamazione auto: come ci si “libera” di una vecchia automobile?

Rottamare un vecchio veicolo è una procedura che bisogna effettuare presso un centro autorizzato: ecco quanto costa e quanto tempo ci vuole

Il prospetto degli Ecoincentivi 2022 è già stato approvato da alcune settimane: il risparmio massimo è ottenibile procedendo all’acquisto di una nuova auto elettrica (categoria di emissioni di CO2 0-21 g/km) con contestuale rottamazione di una vecchia automobile, che rivolgendosi a una concessionaria sarà effettuata in maniera praticamente automatica con il rilascio finale del certificato ufficiale di rottamazione attestante anche la cessata circolazione della vettura presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

La stessa procedura, tuttavia, può essere effettuata anche singolarmente a patto di rivolgersi a dei centri autorizzati che prendano in carico il veicolo per poi demolirlo definitivamente. In entrambi i casi un privato che voglia rottamare la propria automobile dovrà avere con sè alcuni documenti, tra cui il libretto di circolazione, il certificato di proprietà (sostituito in tempi recenti dal documento unico di circolazione) e la targa.

La rottamazione di un’auto, in alcuni casi, può essere effettuata anche da una persona terza che non è l’effettivo proprietario del veicolo: in tali circostanze l’interessato dovrà presentare anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dall’effettivo proprietario, oppure un documento di successione nel caso la vettura sia stata ereditata da un defunto.

I costi da sostenere per “liberarsi” di una vecchia automobile comprendono il pagamento dell’imposta di bollo (32 Euro), degli emolumenti ACI (13,50 Euro) e della visura per la verifica di eventuali fermi amministrativi che gravano sul mezzo (7 Euro). Nel caso in cui il certificato di proprietà non sia disponibile, l’imposta sale a 48 Euro e dovrà essere corredata dal modulo NP3C, reperibile solitamente presso gli uffici della Motorizzazione Civile della propria regione.

Per quanto riguarda le tempistiche, la rottamazione di una vecchia automobile prevede un massimo di trenta giorni per il centro demolizioni autorizzato al fine di effettuare la cancellazione del veicolo dal PRA con relativa cessazione della circolazione su strada. Al termine della procedura il proprietario riceverà un certificato di rottamazione che contiene i dati della vettura e attesta la sua effettiva demolizione, nonchè l’esenzione per il proprietario dal pagamento del bollo e da ogni responsabilità civile, penale e amministrativa connessa alla proprietà dell’auto.