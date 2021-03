Sicurezza in auto: i dieci comportamenti vietati al volante

Volume della musica non troppo alto, niente smartphone e sempre due mani libere da appoggiare sullo sterzo: ecco cosa non si può fare quando guidiamo su strada

Pensate che una volta conseguita la patente sia sufficiente rispettare le norme di base del Codice della Strada per poter circolare? Bè, vi sbagliate: la Legge non tollera ignoranza e in questo senso prevede anche una serie di comportamenti vietati quando ci si mette dietro il volante. Lo scopo? Preservare sempre e comunque la sicurezza propria e altrui.

Vediamoli brevemente insieme: innanzitutto non è possibile compiere atti osceni, come rapporti sessuali in zone trafficate oppure guidare in topless (per le signore), così come tenere troppo alto il volume della musica anche se la nostra vettura è parcheggiata. Ovviamente bandito l’utilizzo dello smartphone, anche quando lo si sfrutta per impostare la destinazione da raggiungere, alla pari di quei sistemi (illegali) che permettono la rilevazione anticipata dei dispositivi di controllo della velocità, come gli autovelox e i tutor.

Su strada, quindi, bisogna rimanere concentrati con le mani sempre ben salde sul volante, per cui tutti coloro che hanno subito un incidente e hanno le braccia ingessate… dovranno trovare un’alternativa che non sia a quattro ruote. Per quanto riguarda il tuning, le modifiche possibili per la propria automobile devono sempre essere riportate sulla carta di circolazione: via libera a minigonne e alettoni (sempre che non sporgano oltre la sagoma), ma divieto assoluto di installare sirene e lampeggianti. Per le dashcam, cioè le telecamere che riprendono la strada di fronte a sè, l’imperativo è invece quello che la visuale del conducente non sia ostruita, in modo da non creare distrazioni.

Vi siete persi qualcosa di questo speciale vademecum? Niente paura: vi riportiamo qua sotto il video creato dall’avvocato Angelo Greco, che vi ricorderà punto per punto tutto quello che è vietato durante la guida. Mi raccomando… prendete appunti!