Superbollo auto: no all’abolizione, la tassa per le supercar è confermata

Il Senato della Repubblica ha votato contro l'annullamento del superbollo, confermando allo stesso tempo le agevolazioni per le auto storiche under-30

Alla fine i tentativi proposti dai senatori di Fratelli d’Italia si sono rivelati un nulla di fatto: nonostante il suo contributo sia mediamente sui 120 milioni di Euro all’anno – il che lo inserisce a tutti gli effetti tra i “micro-prelievi” obbligatori dello Stato – il superbollo non ha passato il voto della sua abolizione in Senato. A giugno molti ci avevano sperato, ma la cancellazione dell’emendamento posta in essere durante la relativa discussione da parte delle commissioni Finanze e Lavoro ha sancito l’atto finale di un’imposta che rimarrà quindi in vigore.

Chiunque ha la fortuna di avere in garage una supercar con potenza superiore ai 252 cavalli, di conseguenza, sarà tenuto a pagare un sovrapprezzo di 20 Euro per ogni kW eccedente la soglia predetta, poi progressivamente ridotto nell’arco dei successivi 5 anni fino al suo totale annullamento quando la supersportiva in questione spegne le sue prime venti candeline. Allo stesso tempo, il Senato ha anche bocciato la volontà di annullare i benefici per tutti quei veicoli storici con età compresa tra i 20 e i 29 anni: il loro sconto del 50% sul bollo, pertanto, può essere considerato salvo. Almeno per il 2022…