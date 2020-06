Tutor autostradali attivi a luglio 2020: elenco e situazione

Con la fine del lockdown, torna in attività non solo il traffico autostradale ma anche i sistemi di sorveglianza Tutor. Vediamo qual è la situazione in vista delle vacanze 2020

Anche se la guardia non deve essere abbassata, l’emergenza Coronavirus, in questo momento storico dell’Italia, sta lentamente lasciando il posto alla ripresa delle attività e a quella normalità che, nei mesi scorsi, mancava a tutti gli italiani. Con l’arrivo della bella stagione l’attenzione è anche rivolta ai tanto sospirati luoghi di vacanza, da raggiungere attraverso le autostrade nazionali che, come era lecito aspettarsi, hanno ripreso il proprio lavoro rimettendo in funzione anche i sistemi Tutor.

Chiunque abbia intenzione di mettersi in viaggio, quindi, dovrà prestare attenzione a questi sistemi di vigilanza sulla velocità media, che attualmente contano ben 103 postazioni operative su 1.060 km di carreggiate autostradali disponibili nella nostra penisola. Ma quali sono, precisamente, le tratte veramente sottoposte ai controlli posti in essere da Autostrade per l’Italia? Qua sotto vi riportiamo l’elenco completo, reperibile anche sul sito ufficiale della Polizia di Stato.

AUTOSTRADA A1 MILANO-NAPOLI

(DIRETTRICE NORD)

Caserta Nord – Santa Maria Capuavetere

San Vittore – Cassino

Cassino – Pontecorvo

Colleferro – Valmontone

San Cesareo – Monteporzio

All. Raccordo Roma Nord – Ponzano Romano

Ponzano Romano – Magliano Sabina

Magliano – Sabina Orte

Firenzuola – Badia

Reggio Emilia – Campegine

Campegine – Parma

Modena Sud – Moderna Nord

Fidenza – Fiorenzuola

Fiorenzuola – Piacenza Sud

Piacenza Sud – Piacenza Nord

Casalpusterlengo – Lodi

(DIRETTRICE SUD)

Fidenza – All. A15

Modena Sud – All. A14

Badia – Firenzuola

Orte – Ponzano Romano

Ponzano Romano – All. Raccordo Roma Nord

All. A24 – All. Raccordo Roma Nord

All. A1 Roma Sud – Colleferro

Monteporzio – San Cesareo

Frosinone – Ceprano

San Vittore Caianello

Santa Maria Capuavetere – Caserta Nord

AUTOSTRADA A4 TORINO-TRIESTE

(DIRETTRICE OVEST)

San Stino – San Donà

Ospitaletto – Rovato

Rovato – Palazzolo

Palazzolo – Ponte Oglio

Ponteo Oglio – Grumello

Grumello – Seriate

Seriate – Bergamo

Dalmine – Capriate

Capriate – Cavenago

(DIRETTRICE EST)

Trezzo – Dalmine

Bergamo – Seriate

Ponte Oglio – Palazzolo

Palazzolo – Rovato

Rovato – Ospitaletto

Cessalto – San Stino

San Stino – Portogruaro

Valesse – Redipuglia

AUTOSTRADA A5 DELLA VALLE D’AOSTA

Traforo Monte Bianco Dir. Francia

Traforo Monte Bianco Dir. Italia

AUTOSTRADA A7 SERRAVALLE

Busalla – Ronco Scrivia

Ronco Scrivia – Isola del Cantone

AUTOSTRADA A8 MILANO-LAGHI

Castellanza – Busto Arsizio

Busto Arsizio – Castellanza

AUTOSTRADA A10 DEI FIORI

Celle Ligure – Albisola

Albisola – Celle Ligure

AUTOSTRADA A13 BOLOGNA-PADOVA

(DIRETTRICE NORD)

Bologna Interporto – Altedo

Altedo – Ferrara Sud

Ferrara Nord – Occhiobello

Occhiobello – Rovigo Sud

Rovigo Sud – Rovigo

Rovigo – Boara

Boara – Monselice

(DIRETTRICE SUD)

Terme Euganee – Monselice

Rovigo – Rovigo Sud

Rovigo Sud – Occhiobello

Ferrara Nord – Ferrara Sud

Ferrara Sud – Altedo

AUTOSTRADA A14 BOLOGNA-TARANTO

(DIRETTRICE NORD)

Bari – Bitonto

Andria Barletta – Canosa

Canosa – All. A16

All. A16 – Cerignola Est

Cerignola Est – Foggia Zona Industriale

Foggia Zona Industriale – Foggia

Foggia – San Severo

San Severo – Poggio Imperiale

Valle del Rubicone – Cesena

Forlì – Faenza

Faenza – All. Ravenna

All. Ramo Caselecchio – Borgo Panigale

(DIRETTRICE SUD)

Faenza – Forlì

Castel San Pietro – Imola

Cesena – Valle del Rubicone

Valle del Rubicone – Rimini

San Severo – Foggia

Foggia – Foggia Zona Industriale

Foggia Zona Industriale – Cerignola Est

All. A16 – Canosa

Canosa – Andria Barletta

Andria Barletta – Trani

Trani – Molfetta

Molfetta – Bitonto

AUTOSTRADA A16 NAPOLI-CANOSA

Monteforte Baiano

Monteforte – Avellino Ovest

AUTOSTRADA A23 ALPE-ADRIA

(DIRETTRICE NORD)

Udine Nord – Gemona

Gemona – Carnia

(DIRETTRICE SUD)

Gemona – Udine Nord

Udine Nord – Nodo A4

AUTOSTRADA A26 GENOVA – GRAVELLONA TOCE

(DIRETTRICE NORD)

Masone – Broglio

Ovada – Predosa

(DIRETTRICE SUD)

Predosa – Ovada

Masone – Massimorisso

AUTOSTRADA A28 PORTOGRUARO – CONEGLIANO

Azzano Decimo – Villotta

AUTOSTRADA A30 CASERTA – SALERNO

(DIRETTRICE NORD)

Salerno – Nocera Pagani

Sarno – Palma Campania

(DIRETTRICE SUD)

All. A1 per A30 – Nola

All. A16 Palma Campania

Sarno – Nocera Pagani

AUTOSTRADA A56 TANGENZIALE DI NAPOLI

(DIRETTRICE EST)

Agnano – Fuorigrotta

Arenella – Capodimonte

(DIRETTRICE OVEST)