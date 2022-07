Vacanze auto in estate: come proteggersi dal caldo?

Mettersi in viaggio con il grande caldo di questi giorni può diventare pericoloso: ecco tutti i consigli per guidare in piena sicurezza

Il grande caldo che sta affliggendo in questi giorni il nostro Paese può rappresentare un problema non di poco conto per tutti coloro che devono mettersi in viaggio con la propria automobile. Con temperature esterne talvolta superiori ai 40 gradi, infatti, un veicolo a quattro ruote può trasformarsi facilmente in una trappola mortale e un pericolo non solo per il mezzo meccanico… ma anche per il guidatore e i passeggeri all’interno dell’abitacolo!

Bastano pochi minuti in esposizione a temperature superiori ai 35 gradi, per l’appunto, per far sì che gli interni di un’auto diventino a tutti gli effetti un forno nel quale la carrozzeria, il cruscotto e i sedili sono talmente caldi che al solo tocco delle loro superfici ci si può facilmente procurare scottature e ustioni. Secondo alcuni studi condotti dal Touring Club Svizzero, infatti, le vetture sprovviste di pellicole riflettenti che proteggono dal sole possono raggiungere una temperatura interna dell’abitacolo pari a 77 gradi dopo appena un’ora di esposizione, mentre la differenza di temperatura tra un veicolo fermo con i finestrini abbassati (per il ricircolo dell’aria) e uno con i finestrini alzati è di appena 2 gradi.

Come comportarsi quindi in queste situazioni? I consigli per affrontare al meglio il grande caldo estivo al volante di una vettura comprendono innanzitutto una certa attenzione quando si entra nell’abitacolo nel non toccare le parti più esposte al sole, nonchè nel mantenere elevata l’idratazione assumendo spesso liquidi sia prima di partire che durante il viaggio. Mai guidare, infine, in costume da bagno o con il torso scoperto lasciando la pelle a contatto con le cinture di sicurezza, perchè questo comportamento può generare lesioni gravi in caso di incidente.