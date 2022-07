Vacanze in camper: la lista di app essenziali per trovare parcheggio

Prima di mettervi in viaggio con il vostro camper, controllate quali sono le aree di sosta dove effettuare rifornimento e fare una pausa

Trascorrere le proprie vacanze con il camper è un’esperienza completamente diversa dal tradizionale albergo in riva al mare oppure dallo chalet in alta montagna: si tratta di mettersi in viaggio verso una o più tappe e programmare in maniera certosina il proprio itinerario, senza dimenticarsi delle immancabili pause che servono per fare rifornimento o recuperare energia facendo, magari, un piccolo spuntino.

Sono proprio le pause presso le aree di sosta dedicate oppure le aree da campeggio a rendere un viaggio in camper un’esperienza indimenticabile ed è per questo motivo che abbiamo pensato di raggruppare alcune app essenziali per trascorrere al meglio il proprio periodo di villeggiatura. Una di quelle che ci sentiamo di consigliarvi si chiama Camperstop, è disponibile sia per sistemi Android che Apple e mette a disposizione oltre 12.000 zone di sosta in trenta paesi distribuiti in tutto il mondo.

Il suo funzionamento prevede la consultazione delle località tramite mappe (scaricabili anche offline), le quali sono inoltre corredate da tutte le informazioni necessarie per effettuare la scelta migliore in base alle proprie esigenze. Un’app simile a questa prende il nome di Campy, ha un database di oltre 30.000 strutture ed include addirittura le recensioni degli utenti in modo da avere in mano un feedback veritiero su quale sia l’area migliore dove trascorrere la notte.

Tra le più scaricate in Italia, a seguire, trova posto AriApp, che permette di sfruttare il sistema di geolocalizzazione del proprio smartphone con lo scopo di vedere quali sono le strutture nelle immediate vicinanze della propria posizione. Ultima, ma non meno importante, è CamperOnline, che rappresenta la versione “applicazione” dell’omonimo sito internet: anche in questo caso è disponibile una mappa con tutte le zone a cui fare riferimento, comprensive di dettagli, immagini e commenti dei vari utenti connessi alla piattaforma.