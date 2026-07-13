Vignetta Austria 2026: costi e dove comprare il bollino

In Austria, per circolare sulle autostrade e superstrade, è necessario munirsi della cosiddetta vignetta Austria. Questo adesivo, da applicare obbligatoriamente sul veicolo, funge da permesso per l’utilizzo della rete stradale a scorrimento veloce del paese. In questo articolo scopriremo nel dettaglio cos’è la vignetta, come funziona, le tipologie disponibili, i costi, dove acquistarla e le sanzioni che si applicano in caso di non possesso.

Cos’è e come funziona la vignetta Austria per le autostrade

La vignetta Austria è un contrassegno obbligatorio per poter circolare sulle autostrade in Austria e alcune superstrade. Questo sistema sostituisce i caselli tradizionali, permettendo il pagamento anticipato del pedaggio autostradale Austria.

Tutti i veicoli con peso inferiore a 3,5 tonnellate, comprese auto e moto, devono essere dotati di una vignetta valida. Esistono due tipi di vignetta: la vignetta tradizionale adesiva (da applicare sul parabrezza) e quella digitale (collegata alla targa del veicolo).

La vignetta copre la maggior parte dei tratti autostradali, ma ci sono alcune sezioni dove è richiesto un pedaggio aggiuntivo per il transito. Le opzioni di durata disponibili includono vignette da 10 giorni, 2 mesi o un anno, e a partire dal 2024 è stata introdotta anche una versione giornaliera, disponibile solo in formato digitale.

È importante acquistare e attivare la vignetta prima di entrare in Austria, poiché le violazioni vengono rilevate tramite controlli automatizzati e manuali.

Tipologie e costo della vignetta per l’Austria

La vignetta Austria si presenta in diverse tipologie a seconda della durata e del tipo di veicolo. Per il 2026, i prezzi della vignetta Austria variano come segue:

10 giorni: 12,80 euro per le auto e 5,10 euro per le moto.

2 mesi: 32,00 euro per le auto e 12,80 euro per le moto.

Annuale: 106,80 euro per le auto e 42,70 euro per le moto.

Vignetta giornaliera (solo digitale): 9,60 euro per le auto e 3,80 euro per le moto.

Dove comprare la vignetta per l’Austria

È possibile acquistare la vignetta per l’Austria sia in formato fisico che digitale. Ecco dove trovarla.

Vignetta Austria online

Acquistare la vignetta Austria online è un’opzione comoda per chi desidera evitare lunghe attese ai distributori o fermarsi prima del confine. La vignetta digitale Austria può essere acquistata sul sito ufficiale dell’ASFINAG, tramite app o altre piattaforme autorizzate. Una volta effettuato il pagamento, la vignetta è collegata direttamente alla targa del veicolo, eliminando la necessità di esporre un adesivo sul parabrezza.

Quando si effettua l’acquisto tramite l’ASFINAG, la vignetta digitale ha una validità che parte dal 18° giorno successivo, a causa delle norme sui diritti dei consumatori. Tuttavia, alcuni servizi alternativi, come quelli offerti da altri portali, permettono di attivare immediatamente la vignetta, rendendola utilizzabile senza attendere questo periodo.

Per acquistare la vignetta Austria, basta inserire i dati della targa e selezionare la data di inizio validità.

Vignette Osterreich presso i punti vendita

Se preferisci acquistare la vignetta Osterreich in formato tradizionale, ci sono molti punti vendita fisici disponibili sia in Italia, vicino ai confini, che in Austria. Il bollino autostradale austriaco può essere acquistato presso diverse località strategiche, tra cui:

Stazioni di servizio: lungo le principali autostrade che portano al confine austriaco, come l’A22 (Brennero) e l’A23 (Tarvisio), ci sono distributori che vendono la vignetta. Basta cercare il simbolo dell’aquila nera su sfondo bianco e rosso, che indica la disponibilità della vignetta.

Uffici ACI in Italia: prima di partire, è possibile acquistare la vignetta per l’Austria presso gli uffici dell’Automobile Club d’Italia (ACI).

Punti vendita in Austria: una volta superato il confine, la vignetta è disponibile presso uffici postali, tabaccherie, stazioni di servizio, e presso gli Automobil Club austriaci come ÖAMTC e ARBÖ.

Sanzioni per chi viaggia senza bollino autostradale austriaco

Viaggiare sulle autostrade austriache senza il bollino autostradale Austria comporta sanzioni severe. Se non si è in possesso di una vignetta valida o se il bollino è esposto in modo scorretto, si rischiano multe che partono da 120 euro. Nel caso di vignette manomesse o riutilizzate, la sanzione può salire fino a 240 euro.

Se la multa non viene pagata immediatamente, le autorità possono aumentare l’importo fino a 3000 euro, a seconda della gravità dell’infrazione e della recidività. Inoltre, ASFINAG (l’ente che gestisce il pedaggio autostrada Austria) utilizza sistemi di videosorveglianza per rilevare le violazioni, quindi è facile essere individuati anche senza controlli diretti.

Eccezioni e tolleranze sulle vignette Austria

In Austria, esistono alcune eccezioni e tolleranze per l’uso della vignetta autostradale. Non tutte le strade richiedono la vignetta: alcune tratte specifiche, come il tratto fino all’uscita di Innsbruck Sud o il Ponte Europa, non necessitano del bollino, ma prevedono un pedaggio aggiuntivo che si paga al casello.

Altre sezioni, come i tunnel alpini (ad esempio il Tauerntunnel o il Karawankentunnel), richiedono sia la vignetta che il pagamento di un pedaggio supplementare. In questi casi, la vignetta austriaca copre il transito sulle autostrade, ma i tunnel richiedono un costo aggiuntivo. Per i veicoli con peso superiore a 3,5 tonnellate, come camion o roulotte, non si applica la vignetta standard, ma è richiesto un sistema specifico di pedaggio chiamato GO-Box.