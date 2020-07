ZTL gratis in tutta Italia per gli automobilisti con disabilità

Il govern ha stabilito che le persone con disabilità potranno circolare con i loro veicoli su tutto il territorio nazionale con un unico permesso e che questo permetterà anche di accedere alle ZTL in tutta Italia

Il tanto atteso (e discusso) Decreto Semplificazione ha portato in dote alcune novità anche in fatto di circolazione stradale e una di queste riguarda le auto guidate da persone con disabilitò che, d’ora in poi, potranno circolare accedere alle ZTL con un unico permesso.

Il governo apre le ZTL agli automobilisti con disabilità

Semplificazione doveva essere e semplificazione è stata, almeno in questo caso. Il governo, infatti, ha stabilito che le persone con disabilità potranno circolare con i loro veicoli su tutto il territorio nazionale con un unico permesso e che questo permetterà anche di accedere alle ZTL in tutta Italia, mentre fino a oggi il permesso di circolazione per accedere nelle zone a traffico limitato per i veicoli delle persone con disabilità è valido solo nel Comune in cui è stato richiesto.

Per poter accedere alle ZTL in altri Comuni è necessario effettuare una pratica. Questo sarà possibile grazie ad una piattaforma unica informatica, presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che consentirà di verificare le targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni. La norma è stata inserita in Gazzetta ufficiale ed è quindi attuativa