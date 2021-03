Jean Philippe Imparato, CEO Alfa Romeo, in visita agli stabilimenti di Cassino e Pomigliano D’Arco

Il CEO di Alfa Romeo, Jean Philippe Imparato, nei due giorni scorsi ha fatto visita agli stabilimenti Alfa di Pomigliano D'Arco e Cassino

Il nuovo CEO di Alfa Romeo Jean Philippe Imparato si è recato in visita presso gli stabilimenti Alfa Romeo di Cassino e Pomigliano D’Arco. Queste le parole estratte direttamente dal suo profilo LinkedIn personale: “Una visita stimolante negli ultimi due giorni presso i nostri stabilimenti di Cassino e Pomigliano. È stato straordinario vedere il know-how dei nostri team e la loro passione nel portare qualità e innovazione ai nostri clienti, presenti e futuri“.

Una visita che siamo certi avrà infuso nei lavoratori dei due stabilimenti un’ulteriore carica sia professionale sia personale, in un momento per molti non facile ma da affrontare con tutta l’energia possibile.