Lombardia: sospeso il blocco delle vetture diesel Euro 4

Regione Lombardia, come anche Emilia Romagna, Piemonte e Veneto, rivede il decreto almeno fino alla fine dell'emergenza sanitaria nazionale

Novità per quanto riguarda la mobilità in diverse regioni italiane e in particolare per Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto: i rispettivi presidenti di regione, in accordo col ministro dell’ambiente, Sergio Costa, infatti, hanno sospeso il blocco della circolazione delle vetture diesel Euro 4 fino al termine dell’emergenza sanitaria.

Auto diesel Euro 4 in Lombardia: cosa cambia

Si tratta del secondo rinvio a causa della pandemia e secondo quanto emerge, il blocco dei veicoli diesel verrà ripristinato al termine dello stato di emergenza nazionale. In Lombardia, però, non è comunque possibile circolare dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30 con veicoli Euro 0 e 1 a benzina ed Euro 1, 2 e 3 a gasolio. Chi non rispetta i divieti (che non valgono in autostrade e sulle strade di interesse regionale R1) rischia una sanzione amministrativa variabile da 163 a 658 euro. Rispetto alle precedenti ordinanze, decade la differenza tra auto col filtro antiparticolato o senza e tra auto private o aziendali. Per i motoveicoli a due tempi fino ad Euro 1 la limitazione non è più riservata ai comuni di fascia 1.