Sciopero 16 dicembre 2021: previsti disagi alla mobilità nelle grandi città

In segno di protesta contro la Legge di Bilancio 2022, giovedì 16 dicembre sarà indetto uno sciopero generale in tutta Italia che coinvolgerà anche i trasporti

Gli ultimi emendamenti sulla Legge di Bilancio 2022 non hanno incontrato il favore dei sindacati: le criticità nei confronti dello sviluppo delle opportunità lavorative (soprattutto tra i giovani e le donne), delle pensioni, della scuola e di una più uniforme distribuzione della ricchezza hanno creato agitazione in Cgil e in Uil e questo darà vita il prossimo 16 dicembre a uno sciopero generale in tutta Italia, che coinvolgerà la maggior parte dei settori nel nostro Paese.

I disagi, come è lecito aspettarsi, sono previsti anche in fatto di mobilità e circolazione nelle piccole e nelle grandi città: entrando nello specifico, Filt-Cgil e Uiltrasporti hanno infatti confermato lo sciopero nazionale dei dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato e del personale di Italo Treno dalla mezzanotte alle ore 21 della giornata di giovedì, assicurando tuttavia la presenza dei treni a lunga percorrenza e di alcuni treni regionali nella fasce orarie 6-9 e 18-21.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale (autobus e metro), invece, i disagi saranno invece localizzati all’inizio e alla fine della giornata, il che garantirà gli spostamenti essenziali durante il pomeriggio. A Milano, per esempio, lo sciopero sarà presente dalle 8:45 alle 15 e dalle 18 a fine servizio, mentre a Roma e Napoli le fasce interdette saranno 8:30-17 e dalle 20 in poi. Molto simile la situazione a Bologna (8:30-16:30, 19:30-fine servizio), mentre saranno più stringenti le fasce orarie a Firenze, che chiuderà il traffico dalle 9 alle 12 e dalle 15 a fine giornata.