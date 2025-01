Lewis Hamilton in Ferrari: il valore di una singola foto spiega l’impatto economico

Il trasferimento di Lewis Hamilton alla Ferrari, già definito come “il trasferimento del secolo” per la Formula 1, sta dimostrando il suo enorme potenziale non solo in pista, ma anche sul piano economico e del marketing. Una recente analisi, condotta da Sponsorlytix, ha rivelato il valore economico generato da una sola foto del pilota britannico con la tuta rossa della scuderia di Maranello.

Un impatto immediato e globale

Appena tre giorni dopo il suo arrivo ufficiale a Maranello, Lewis Hamilton ha catalizzato l’attenzione mondiale. Ogni dettaglio del suo debutto con Ferrari – dalle foto ufficiali, al casco giallo, fino al test sulla monoposto al circuito di Fiorano – è stato ampiamente condiviso sui social media, creando un’eco mediatica impressionante.

In particolare, due post pubblicati dal pilota britannico hanno fatto registrare numeri senza precedenti:

La foto accanto a una Ferrari F40 davanti alla casa del ‘Drake’ a Fiorano ha superato i 5 milioni di “mi piace” su Instagram , diventando il post legato alla Formula 1 più apprezzato nella storia della piattaforma.

ha superato i , diventando il post legato alla Formula 1 più apprezzato nella storia della piattaforma. La prima immagine ufficiale di Hamilton con la tuta Ferrari ha generato oltre 12 milioni di visualizzazioni e 8 milioni di interazioni su ‘X’ (ex Twitter), oltre a 4 milioni di “mi piace” su Instagram.

Il valore economico di una singola foto

Grazie a un’analisi dettagliata effettuata da Sponsorlytix, si è scoperto che una sola foto di Hamilton con la tuta Ferrari pubblicata su ‘X’ ha generato un valore economico di circa 400mila euro. L’analisi ha calcolato il valore per ogni sponsor visibile sulla divisa ufficiale, con risultati sorprendenti:

60mila euro per HP (sponsor principale);

(sponsor principale); 50mila euro per Shell ;

; 48mila euro per Ferrari stessa ;

; 46mila euro per IBM , 43mila euro per VGW e 40mila euro per Ceva ;

, e ; 38mila euro per PUMA, 35mila euro per Richard Mille e 34mila euro per UniCredit.

Questi numeri dimostrano quanto la presenza di Lewis Hamilton amplifichi il valore di ogni singolo partner commerciale della scuderia. Il pilota, già icona globale e sette volte campione del mondo, è in grado di moltiplicare la visibilità degli sponsor attraverso i suoi enormi canali social e il suo seguito planetario.

Ferrari: un brand che si rafforza ulteriormente

Ferrari, già simbolo di eccellenza e prestigio, con l’arrivo di Hamilton vede incrementare in modo esponenziale il proprio potere contrattuale con nuovi partner commerciali. L’unione tra due icone globali come Hamilton e Ferrari travalica i confini della Formula 1, rendendo la scuderia di Maranello ancor più attraente non solo per sponsor già consolidati, ma anche per nuovi investitori e partner.

L’arrivo di Hamilton permette alla Ferrari di aumentare la vendita del merchandising, rafforzare la propria immagine sui social media e attirare una nuova fascia di tifosi, amplificando la sua influenza nei mercati globali, sia in ambito sportivo che commerciale.

Una mossa vincente anche fuori pista

L’impatto economico del “matrimonio” tra Hamilton e Ferrari va ben oltre il potenziale sportivo. Mentre la scuderia si prepara al Mondiale F1 2025 con una delle line-up più forti della storia, composta da Hamilton e Charles Leclerc, il valore generato fuori dalla pista potrebbe superare di gran lunga quello dei successi sul circuito. L’arrivo del pilota britannico rappresenta, infatti, una mossa strategica che trasforma Ferrari non solo in una squadra vincente, ma in un asset commerciale senza pari.