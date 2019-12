2.0 Strategy: il lato green di Royal Enfield

Non è ancora chiaro quando la Royal Enfield 2.0 Strategy verrà commercializzata, ma il CEO Vinod Dasari è già entusiasta: "Il team del centro di ricerca e sviluppo ha trasformato un modello esistete in elettrico, l’ho già guidato ed è fantastico!"

Royal Enfield è uno dei marchi storici del motociclismo mondiale, ma avere un passato lungo e glorioso non deve essere solo un fardello nel presente. Può e deve essere uno stimolo per guardare con lungimiranza al futuro. In che modo? Magari puntare su un modello elettrico.

Royal Enfield 2.0 Strategy: un futuro tutto nuovo

Royal Enfield 2.0 Strategy è la moto elettrica pensata e voluta dallo storico brand. Come hanno fatto diverse Case, non ultima Harley-Davidson con la LiveWire, anche nel quartier generale di Royal Enfield si è guardato al “green” per realizzare un modello che possa dare ulteriore spinta in un mercato sempre più affollato e competitivo come quello delle due ruote. La 2.0 Strategy è stata presenta all’emittente inglese CNBC TV18 ma se siete dei tradizionalisti, state tranquilli, la sua effettiva messo su strada non è prevista in tempi così brevi. Sicuramente non sarà disponibile prima del 2021 anche perché c’è molto da fare in fatto di pesi e autonomie, come per tutti i costruttori che vogliono realizzare una linea “alternativa” alle moto con motore a combustione.

Nemmeno Vinod Dasari, CEO di Royal Enfield, non si è sbilanciato in previsioni di consegna o troppi dettagli tecnico (ma la concept KX presenta a EICMA 2018 potrebbe indicare la strada), ma l’apertura a un futuro elettrico è ben chiara nelle parole rilasciate nei giorni scorsi: “Il team del centro di ricerca e sviluppo in Gran Bretagna ha trasformato un modello esistete in elettrico, l’ho già guidato ed è fantastico!“. A questo punto la curiosità è tanta, così come la voglia di provare la 2.0 Strategy.