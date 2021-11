500 Iride: il monopattino ispirato alla Fiat 500

500 Iride è un eScooter disponibile in quattro colori, pneumatici da 10", ammortizzatore e display integrato. Il monopattino sarà presto disponibile in tutte le concessionarie Fiat al prezzo di lancio di 699 euro

Il concetto di mobilità sostenibile è sempre di stretta attualità in casa Stellantis e forse anche per questo il gruppo ha deciso di realizzare e presentare 500 Iride, il monopattino ispirato a un mito delle quattro ruote, la Fiat 500.

500 Iride: le caratteristiche

500 Iride è il monopattino che strizza l’occhio al modo delle quattro ruote. La luce di posizione si ispira a quelle anteriori della Nuova Fiat 500. Per una guida piacevole e sicura, l’eScooter è dotato di un’ampia pedana, pneumatici da 10″, un ammortizzatore e un display integrato. Il nuovo 500 Iride è ora disponibile in tre colori: Cloud Gray, Celestial Blue e Cloud Gray, che celebrano l’ambiente, e la tinta rossa che rende omaggio ad un nuovo marchio per la rinnovata Famiglia 500, nata dalla collaborazione tra Fiat e (RED) per diffondere il messaggio condiviso di cura per l’ambiente, per il pianeta e per le persone.

Questo mezzo è stato progettato per essere posizionato e ricaricato direttamente nel bagagliaio della Nuova 500 grazie alla borsa dedicata con un caricabatterie da 12V opzionale (col caricabatterie disponibile anche separatamente). La ricarica completa dell’eScooter richiederà meno dell’1% della capacità della batteria della Nuova 500, ma sarà anche possibile ricaricarlo con un cavo di ricarica con presa domestica. La borsa è facilmente fissabile al bagagliaio grazie ad apposite cinghie che si agganciano al sistema Isofix dei sedili posteriori. Il nuovo 500 Iride è dotato di un safety pack che include casco, gilet ad alta visibilità e lucchetto, per garantirti lo stesso livello di sicurezza della tua Nuova Fiat 500. La luce anteriore assicura una visibilità a lunga distanza e la luce posteriore lampeggia quando si frena Per aumentare la sicurezza, quando si guida in aree pedonali è possibile attivare la modalità pedonale: grazie all’app è possibile limitare la velocità dell’eScooter a 6km/h.

500 Iride si può gestire direttamente dal proprio smartphone con l’app 500 Iride. Oltre a scegliere tra quattro modalità di guida ispirate a quelle della Nuova 500 (Sherpa, Normal, Sport e Pedestrian), è anche possibile impostare il Cruise Control o controllare lo stato della batteria, l’autonomia, la velocità effettiva, la distanza totale di viaggio e il risparmio di CO2 direttamente sul telefono. Inoltre, ripotrà aggiungere altri profili oltre al proprio e condividere 500 Iride con un massimo di quattro persone. Con la funzione di condivisione dell’app, che funge da chiave elettronica per avviare il monopattino in modalità elettrica, il proprietario è l’unico a poter consentire agli altri utenti di utilizzare l’eScooter con il proprio account personale.

500 Iride: quanto costa

500 Iride sarà presto disponibile in tutte le concessionarie Fiat e sul Mopar Store al prezzo di lancio di 699 euro.