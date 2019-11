A EICMA arriva la Tesi H2, la prima moto di Bimota nell’era Kawasaki

I presenti a EICMA hanno potuto ammirare la nuova Tesi H2, una sorta di "ibrido" tra una Kawasaki (in questo caso la H2, con cui condivide il motore) e la Bimota Tesi, di cui condivide il telaio

Bimota e Kawasaki hanno ufficializzato oggi a EICMA la loro partnership presentando la Tesi H2, la sportiva con motore 4 cilindri in linea di 998 cc sovralimentato, lo stesso della Kawasaki H2, inserito in un telaio con la iconica sospensione anteriore esclusiva di Bimota Tesi.

Bimota e Kawasaki incantano EICMA con la Tesi H2

Bimota torna prepotentemente sulle scenda di EICMA (mancava dal 2015 quando presentò la Impeto) grazie a Kawasaki che ha acquistato parte delle quote dell’azienda riminese dandole, così, quelle certezze che negli ultimi anni hanno vacillato. I presenti a EICMA hanno potuto ammirare la nuova Tesi H2, una sorta di “ibrido” tra una Kawasaki (in questo caso la H2, con cui condivide il motore) e la Bimota Tesi, di cui condivide il telaio. Tra le caratteristiche della Tesi H2 dobbiamo citare telaio e forcellone in lega leggera di carbonio, il cruscotto con schermo TFT a colori da 3,5″, una struttura in lega leggera ricavata dal pieno, delle appendici aerodinamici sul fianco della carena, sospensioni elettroniche Ohlins di serie, pinze freno Brembo e ovviamente la mitica forcella della Tesi.