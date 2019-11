Acerbis: l’offroad la fa da padrone a EICMA 2019

Acerbis porta a EICMA 2019 diverse novità legate al mondo del mondo offroad, come la giacca X-Tour Jacket e la pettorina Gravity Level 2, ma presenta anche la nuova gamma MTB composta dalle maglie Speeder Mtb Jersey e Combat Mtb Jersey e dai pantaloni Legacy Mtb Pants e Legend Mtb Shorts

Acerbis ha portato a EICMA 2019 tantissime novità legate al mondo delle due ruote offroad sia motorizzate sia a pedali. La gamma dell’azienda bergamasca, infatti, si allarga con nuovi prodotti legati al mondo delle mountain bike oltre che a quello delle moto.

La proposta di Acerbis a EICMA 2019

Il nostro viaggio nello stand d Acerbis inizia con X-Tour Jacket, la nuova giacca adventure certificata AA, stata studiata per tutti gli amanti dell’esplorazione delle due ruote e ai possessori di maxi- enduro. Dal tragitto di tutti i giorni al giro del mondo. Questo capo tre strati è stato pensato per ogni tipo di percorso e clima. L’esterno realizzato in poliestere, antistrappo e antiabrasione, L’imbottitura, da 120 gr, è staccabile. X-Tour è dotta di protezioni su spalle e gomiti del massimo livello di protezione (LIV. 2). Infine le sei tasche e le ampie ventilazioni la rendono un capo davvero pratico e confortevole. La leggerezza è l’unica arma per combattere la forza di gravità. Tradotto in un capo tecnico questo concetto significa Gravity Level 2, la nuova pettorina che unisce l’elevatissima capacità di protezione al peso molto contenuto.

Questa nuova proposta di Acerbis nasce dalla fortunatissima famiglia di pettorine Gravity e guadagna una nuova protezione per il torace EN 1621-3 LEVEL 2 che gli garantisce di rispettare la normativa FMI, in vigore da gennaio 2020. A proteggere la dorsale, un back-protector EN- 1621-2 CE Level 2. Per i fianchi e le spalle ci sono invece delle protezioni parasassi EN 14021:2003. Lo studio dei tecnici Acerbis ha permesso di ottenere una protezione molto leggera, aerata, ma anche altamente protettiva: spalle, fianchi, colonna vertebrale, petto. Come per la Gravity, le parti in plastiche sono fissate al morbido biofoam che aumenta la protezione e migliora il fitting. La vestibilità di questa pettorina è inoltre perfettamente personalizzabile grazie alle molte regolazioni presenti su spalle, braccia, fianchi.

Come dicevamo in apertura, Acerbis ha puntato forte anche sul mondo MTB facendo il suo ingresso in questo settore con un catalogo completo, pensato per le esigenze di ogni appassionato di MTB, E-MTB e perché no anche di BMX: maglie, pantaloni, protezioni, caschi e tanti accessori e capi per il tempo libero. Ogni prodotto Acerbis è stato sviluppato per migliorare le performance e rendere ogni “raidata” più divertente. Della colazione fanno parte le maglie Speeder Mtb Jersey e Combat Mtb Jersey, i pantaloni Legacy Mtb Pants e Legend Mtb Shorts.