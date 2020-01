Alessandro Botturi cerca il bis all’Africa Eco Race

Alessandro Botturi quest'anno porterà in gara la WR 450F rally con la speciale colorazione ispirata alla Ténéré della metà degli anni ottanta che è stata capace di rivoluzionare il panorama dell'enduro

Alessandro Botturi cercherà di riconfermare il titolo di campione durante la dodicesima edizione dell’Africa Eco Race in sella alla sua Yamaha WR450F in configurazione rally. “L’Africa Eco Race 2019 è stata una grande sfida sia in termini personali che tecnici. Torno in Africa, una terra che amo e che ogni volta mi lascia grandi emozioni, con l’obiettivo di poter lottare per le parti alte della classifica“, afferma scaramanticamente il pilota Yamaha.

Botturi: 12 tappe per riscrivere la storia dell’Africa Eco Race

Alessandro Botturi quest’anno porterà in gara la WR 450F rally con la speciale colorazione ispirata alla Ténéré della metà degli anni ottanta che è stata capace di rivoluzionare il panorama dell’enduro. Capostipite e icona del mondo dell’avventura che cambiò i canoni di concepire l’avventura negli anni a seguire diventando leggenda. “Dopo la trionfale esperienza del 2019 Alessandro tornerà in Africa per riassaporare il gusto della sfida che solo i grandi rally regalano. Gareggerà per rinnovare la vocazione di Yamaha alla grandi sfide. Siamo stati i pionieri del rally avventura negli anni ottanta, intendiamo continuare ad aprire nuove piste guardando al futuro con i nuovi modelli adventure. Faccio a lui e a tutto il team un grande ‘in bocca al lupo’ per questa impresa“, ha dichiarato Andrea Colombi, Country Manager Yamaha in Italia.

Dal 4 al 19 gennaio 2020 Botturi sarà impegnato per cercare di conquistare le tappe del rally che evoca le storiche Dakar attraverso un percorso di seimila chilometri tra Marocco, Mauritania e Senegal con il tradizionale arrivo al Lago Rosa di Dakar. Dopo la passerella di inaugurazione prevista la sera del 4 gennaio nel Principato di Monaco, il vero start avverrà da Tangeri il 7 gennaio.