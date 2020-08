Alla scoperta della Maremma: la Toscana vista in sella a un’Africa Twin

"Alla scoperta della Maremma" è l'evento organizzato da Honda che si svolgerà dal 10 al 13 settembre sulle strade e sugli sterrati della Toscana. A fare da Tour Leader una figura davvero speciale: Matteo Casuccio, dakariano ed esperto viaggiatore

Honda e specialmente Honda Africa Twin fa rima con viaggio e così la cosa nipponica, in sostituzione della prima edizione di Destinazione Balcani, annullata a causa della pandemia, ha deciso di organizzare un nuovo evento dal titolo Alla scoperta della Maremma, in programma dal 10 al 13 settembre.

Alla scoperta della Maremma: un viaggio nel centro Italia sera asfalto e sterrato

Dal 10 al 13 settembre, Honda offre la possibilità si scopre i suggestivi paesaggi della Toscana col tour Alla scoperta della Maremma, che si svilupperà su un itinerario di 600 km tra asfalto e sterrati. L’evento va di fatto a sostitute Destinazione Balcani il primo Africa Twin Tour che avrebbe portato i partecipanti ad attraversare Slovenia, Croazia, Bosnia, Montenegro e Albania. Base di partenza di “Alla scoperta della Maremma” sarà la Fattoria La Capitana, a Magliano, in Toscana: da lì due tour di circa 300 km, venerdì e sabato, permetteranno di scoprire i percorsi di una zona meno conosciuta della Toscana, tra curve perfette su asfalto e gustosi sterrati battuti, per assaporare il gusto di guidare in libertà, godersi la natura, la storia e il cibo di una terra ricca di sfumature e che offre emozionanti paesaggi.



Ma non è tutto, gli appassionati partecipanti avranno la possibilità di incontrare ospiti a sorpresa dal mondo racing Honda e di conoscere i designer italiani del centro R&D Honda di Roma, compreso l’autore delle linee dell’Africa Twin. Il Tour è dedicato ai possessori di Africa Twin 1000 e 1100, quindi dal 2016 in poi, ma per chi non ne possiede una – o per chi preferisce comunque il noleggio – è disponibile una flotta di Africa Twin 2020 ad un prezzo unitario molto vantaggioso. A fare da Tour Leader una figura davvero speciale: Matteo Casuccio, dakariano ed esperto viaggiatore, profondo conoscitore degli itinerari in quanto residente nella zona. Insieme a lui, un altro esperto rider, più un accompagnatore a bordo di un furgone di supporto per il trasporto di una Africa Twin di scorta.