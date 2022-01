All’asta la Honda SL350 di John Wayne

La casa d’aste Sotheby’s ha organizzato la vendita della moto appartenuta al popolare attore americano. Il mezzo è stata completamente restaurato e dovrebbe avere un valore compreso tra i 55.000 e i 70.000 euro

Se vi diciamo il nome John Wayne cosa vi viene in mente? Probabilmente uno dei tanti film western di cui è stato protagonista, ma forse non tutti sanno che Marion Robert Morrison, questo il suo vero nome, è stato un grande amante delle moto.

Sotheby’s mette in vendita la moto di John Wayne

Ora la famosa casa d’aste Sotheby’s ha messo in vendita una motocicletta appartenuta proprio John Wayne. Si tratta di una Honda SL 350 di inizio anni Settanta che l’attore statunitense acquistò dopo aver partecipato alle riprese del film Big Jake. Questa moto veniva utilizzata dal personale per gli spostamenti tra le varie aree del set e un giorno l’attore americano, scomparso l’11 giugno 1979, venne fotografato in sella alla scrambler giapponese con ancora addosso gli abiti di scena. Lo scatto passerà alla storia, ma questo incontro permise a Wayne di innamorarsi a tal punto della SL 350 che decise di acquistarne subito una e lo fece direttamente da American Honda Motor Co.

L’esemplare messo all’asta da Sotheby’s (telaio numero SL350-2031281) monta un motore bicilindrico da 326 cc con cambio a cinque velocità, come la CB350, ma con pneumatici maggiorati, telaio modificato, e scarichi in posizione più rialzata. Insomma, potrebbe essere definita una lontana parente delle moderne scrambler. È stata completamente restauratò e appare in ottime condizioni. Si valuta che possa avere un valore compreso tra i 55.000 e i 70.000 euro. Una cifra non per tutti ma che permetterà al fortunato acquisente di portarsi a casa un cimelio unico nel mondo del cinema.