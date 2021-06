All’asta una Ducati MH900 dedicata a Mike Hailwood

La Ducati MH900 è stata realizzata in appena 2000 esemplari e per questo il valore del modello all'asta (con all'attivo solo 12 km percorsi) è destinato a schizzare alle stelle. C'è tempo una settimana per effettuare la propria offerta

Il sogno di tutti gli appassionati di due e quattro ruote è quello di poter mettere nel proprio garage (o per i più fortunati in esposizione) un pezzo unico, magari carico di storia. Bene, se volete farvi un regalo davvero speciale, potete partecipare all’asta per acquistare una Ducati MH900 dedicata a Mike Hailwood.

Ducati MH900: un ponte tra passato e presente

Questa Ducati MH900 è un vero punte tra passato e presente. Il modello è stato pensato da un nome iconico del design, Pierre Terblanche e dedicata alla NCR 900, la moto con cui Mike The Bike Hailwood vinse il Tourist Trophy nel 1978. La MH900 venne presentata inizialmente come concept, ma visto l’ottimo riscontro ricevuto, si decise di metterla in produzione anche se da Borgo Panigale ne uscirono solamente 2.000 esemplari tutti numerati come ogni serie speciale.

Questo ha fatto sì che la moto diventasse un vero e proprio oggetto di culto tra gli appassionati, unendo indubbie qualità estetiche a quel fascino in più dato dal basso numero di modelli in circolazione. A proposito, la moto all’asta è pressoché nuova, visto che ha percorso solamente 12 km ed è in condizioni ottime. La moto si trova in Oregon e sarà tenuta all’asta complessivamente per una settimana, arco di tempo in cui i collezionisti di tutto il mondo si sfideranno a colpi di rialzo facendo schizzare il prezzo finale. Occhio al portafoglio, quindi, ma sognare non costa nulla.