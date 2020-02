Aprilia All Stars 2020: appuntamento per il 9 maggio al Mugello

L'anno scorso, l'Aprilia All Stars ha radunato oltre diecimila appassionati. Tra le novità del 2020 il debutto della dell’attesissima RS 660 e la presentazione del nuovo Campionato Italiano Aprilia Sport Production.

Sabato 9 maggio, il circuito del Mugello ospiterà l’edizione 2020 dell’Aprilia All Stars, la grande festa della casa italiana che radunerà, su no dei circuiti più belli al mondo, i protagonisti del Team Aprilia MotoGP, insieme ai grandi campioni e alle moto che hanno fatto la storia di Aprilia e che ne disegnano il futuro. L’evento segnerà anche il debutto della dell’attesissima RS 660, – la sportiva nata per la strada da tecnologia racing per una nuova generazione di motociclisti – e del nuovo Campionato Italiano Aprilia Sport Production.

Aprilia All Stars 2020: passione tra i cordoli del Mugello

Le immagini della grande parata delle moto Aprilia che ha invaso il circuito del Mugello, a chiusura della prima edizione di Aprilia All Stars, è ancora viva nella mente degli oltre diecimila appassionati che lo scorso anno sono accorsi in massa, ma è già tempo di pensare alla prossima edizione, la seconda di una grande festa marchiata Aprilia, gratuita e aperta a tutti i motociclisti, che si terrà sabato 9 maggio, come sempre all’autodromo del Mugello, vero tempio del motociclismo mondiale. Sarà ancora una volta una giornata indimenticabile, sulla pista più bella del mondo, per festeggiare uno dei marchi più vincenti del motociclismo, la sua storia, le sue moto, i suoi campioni di oggi e di ieri. Tra loro, i piloti del team Aprilia MotoGP e gli straordinari prototipi Aprilia RS-GP al via della classe regina del Motomondiale.

Protagonista assoluto sarà però il pubblico, che verrà coinvolto nel paddock del Mugello in una eccezionale serie di attività: musica, incontri con i piloti, esposizione della gamma Aprilia, una speciale area dedicata agli eSports e allo shopping di abbigliamento e merchandising targato Aprilia e Aprilia Racing, aree food e tanto altro. In questa data farà il suo debutto tra i cordoli l’attesissima Aprilia RS 660, la nuova sportiva di Noale che si rivolge a una nuova generazione di motociclisti, potrà infatti essere ammirata per la prima volta in azione.

Ma non è tutto: nell’ottica di uno sguardo orientato sempre di più al futuro, nella stessa giornata scenderanno in pista anche i giovanissimi piloti iscritti al Campionato Italiano FMI Aprilia Sport Production, il nuovo monomarca che fa rinascere la “Scuola dei Campioni” Aprilia. Un test unico nel suo genere, nel quale i giovani piloti muoveranno i primi passi in sella alle Aprilia RS 250 SP seguiti da tecnici federali e piloti “coach” messi a disposizione da Aprilia Racing.