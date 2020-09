Aprilia: in arrivo una Tuono e una RS da 400 cc?

La Casa di Noale guarda con interesse ai mercati emergenti e prepara due moto medio piccole che potrebbero essere progettate in Italia e prodotte in India per lanciare la sfida alle concorrenti giapponesi

Il mondo delle moto sta cambiando dinamiche e anche i mercati. L’oriente è un riferimento sempre più importante e così molte casso stanno tornando o torneranno a produrre moto di cilindrata medio piccola. Secondo voci che circolano in rete, anche Aprilia sta facendo delle riflessioni in questa direzione e il primo passo sarebbe la realizzazione di una Tuono e una RS da 400 cc.

Aprilia Tuono RS da 400: la pazza idea della Casa di Noale

Aprilia non fa rima solo sportive e supersportive con maxi cavalleria e potenze monstre. La casa di Noale, un po’ a sorpresa, è al lavoro si una moto di cilindrata medio piccola, più precisamente di 400 cc, che farebbe da base per due modelli che saranno poi distribuito in mercati emergenti come quelli asiatici, dove la passione per i brand italiani è più che mai alta.

In oriente, e in particolare in India, sono ancora in attesa delle Tuono e RS 150, ma ora potrebbero arrivare, invece, gli stessi modelli con motorizzazione 400 cc. Questi nuovi modelli potrebbero essere progettati in Italia e prodotti in India per poi lanciare la sfida alle concorrenti giapponesi.