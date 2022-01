Aprilia RSV4 Factory 2022: arriva la versione Ultra Dark

La moto si caratterizza per la colorazione nero opaco con inserti in oro come i cerchi in lega di alluminio forgiata. Il motore V4 da 1.099 cc eroga una potenza massima di 217 cavalli che permette alla RSV4 Factory 2022 Ultra Dark di raggiungere la velocità massima di 305 km/h

Il 2022 si apre con una bella novità in casa Aprila: al super sportiva RSV4 Factory arriva in una nuova colorazione, denominata Ultra Dark, che la rende ancora già aggressiva sottolineando, se ce ne fosse bisogno, la sua indole pistaiola.

Aprilia RSV4 Factory 2022 Ultra Dark: le caratteristiche

È un viaggio tra passato e presente quello che è possibile fare in sella all’Aprilia RSV4 Factory 2022 Ultra Dark. La moto è un concentrato di tecnologia e potenza a servizio dei piloti più esperti, ma il colore scelto per questa edizione sa di storia. Storia unita a carattere ed eleganza, col nero opaco impreziosito da dettagli grafici in oro, lo stesso colore anodizzato utilizzato per i cerchi in lega di alluminio forgiata. La RSV4 Factory, insomma, è bellissima, ma ha anche tanta sostanza: ci riferiamo, in primis, al motore V4 da 1.099 cc, omologato Euro 5, in grado di erogare una potenza massima di 217 cavalli a 13.200 giri e una coppia massima di 125 Nm, utili a raggiungere la velocità massima di 305 km/h.

Il sistema di sospensioni semiattive Ohlins Smart EC 2.0 e le pinze freno Brembo Stylema. Il raffinato sistema elettronico vien gestito da una centralina Marelli 11MP con piattaforma inerziale a sei assi che migliora (anche) la gestione del gas full Ride-by-Wire. Lo schermo TFT a colori da 5 pollici permette di tenere sotto controllo tutte le funzioni. La versione RSV4 Factory è attualmente in vendita a 25.990 euro, mentre non è stato comunicato il prezzo della versione con colorazione Ultra Dark che si spera possa arrivare a breve nella concessionarie della rete Aprilia.