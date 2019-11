Aprilia Tuareg 660 2020: tutto quello che sappiamo sul nuovo modello

Debutta la nuova Aprilia Tuareg 660 2020, che si presenta inanteprima a Eicma 2019. La versione definitiva è però rimandata a Eicma 2020

Aprilia presenta a Eicma 2019 la futura Tuareg 660, che di fatto debutterà nella sua versione ufficiale a Eicma 2020. Occorre dunque avere un altro anno di pazienza prima di vederla nella sua versione definitiva, quella che verrà venduta nelle concessionarie. Qualche informazione comunque è emersa: ad esempio il motore della futura Aprilia Tuareg 660 riprenderà quello della RS 600, altra moto che ha debuttato a Eicma. La potenza del bicilindrico Aprilia dovrebbe oscillare tra i 95 e i 100 CV, ma il propulsore sarà comunque adattato alle esigenze della Tuareg.

La vocazione di questa Tuareg è di un fuoristrada impegnativo, come anticipano già le ruote caratterizzate da cerchi e raggi in grado di alloggiare pneumatici tubeless. I comandi elettronici dovrebbero prevedere regolazioni per il controllo della trazione, il lanuch control e l’antiwheeling; questi dispositivi sono presenti nell’esemplare esposto a Eicma, ma non siamo ancora del tutto certi che verranno poi adottati dalla versione definitiva.

Il forcellone posteriore è in alluminio con leveraggio progressivo, il telaio è a traliccio in tubi di acciaio e la forcella anteriore è a steli rovesciati regolabile. Il cupolino è stretto, mentre il parabrezza è alto e di forma affusolata. I proiettori anteriori hanno una forma moderna e innovativa è anche la sella che, separata in due parti, non nasconde la sua vocazione fuoristradistica. Il passeggero può aggrapparsi a degli incavi ricavati sotto il sellino, dato che le maniglie sono assenti. Il codino posteriore è alto e filante. Appuntamento al 2020 per saperne di più!