Aprilia Tuono 660 Concept: potenza e allestimento premium

Aprilia Tuono 660 Concept punta a garantire un divertimento totale, dalla quotidianità allo sport, con grandi prestazioni alla portata di tutti, grazie alla ciclistica raffinata e contenuti premium (anche in termini di sicurezza)

Aprilia Tuono 660 Concept rappresenta al meglio il nuovo concetto di versatilità sportiva introdotto dalla casa di Noale con la nuova famiglia di moto pensate intorno al nuovo bicilindrico 660 cc. Una sola moto per un divertimento totale, dalla quotidianità allo sport. Grandi prestazioni alla portata di tutti, ciclistica raffinata e contenuti premium, che definiscono un nuovo modo di intendere la sportività.

Aprilia Tuono 660 Concept: com’è fatta

Nella storia di Aprilia c’è sempre stata una Tuono nata come declinazione stradale della più sportiva RS. Aprilia anzi è stata la prima a offrire i vantaggi di una naked sviluppata dalla ciclistica e dal motore nati per lo sport, donando alle Tuono qualità di guida impareggiabili. Tuono 660 Concept è l’ultima erede di questa felice tradizione ed è un progetto unico nel suo genere: una bicilindrica di media cilindrata affascinante e leggera, con contenuti tecnologici elevatissimi che danno vita a prestazioni superlative per un divertimento totale, puntando tutto su un eccellente rapporto peso/potenza. Tuono 660 Concept si rivolge ai nuovi motociclisti, essendo disponibile anche in versione 34 kW, adatta ai neopatentati, sia per i giovani motociclisti in crescita da cilindrate inferiori, alla ricerca di una naked sportiva di livello elevato, capace di restituire emozioni e divertimento quotidiano su strada e pronta a supportare il pilota anche nelle uscite occasionali in pista, nel rispetto della tradizione dei modelli Tuono. Il design di Tuono 660 Concept parla il linguaggio tipico di tutte le Aprilia sportive, contraddistinto da superfici dalle dimensioni ridotte che ne svelano il carattere dinamico improntato alla sportività, pur mantenendo come da tradizione un ampio cupolino per un’adeguata protezione dall’aria. Tuono 660 Concept eredita da RS 660 il gruppo ottico anteriore triplo a LED, dotato di luci DRL perimetrali posizionate sul contorno dei due proiettori principali, oltre alla innovativa doppia carenatura con funzione di appendice aerodinamica, una vera rivoluzione nel modo di concepire il design delle moto sportive che conferma l’impegno di Aprilia nello studio sempre più approfondito nel campo delle soluzioni aerodinamiche. Questo sistema permette non solo di aumentare la stabilità alle alte velocità, ma anche di deviare dal pilota i flussi di aria calda derivanti dal motore. La posizione di guida immaginata, eretta e decontratta, facilita la vita in sella nella quotidianità oltre a garantire maneggevolezza e controllo nella guida attiva a garanzia del massimo divertimento nei percorsi amati dai motociclisti. Il motore è il bicilindrico parallelo fronte marcia di 660 cc realizzato da Aprilia, un’unità di ultima generazione con omologazione Euro 5 molto compatta derivata dalla bancata anteriore del V4 di 1100 cc che equipaggia con successo Tuono V4 e RSV4 1100 Factory, di cui ricalca i principali concetti e la filosofia costruttiva. Nasce così una ciclistica svelta e leggera abbinata al motore da 95 CV dalla generosa spinta, entrambi specificatamente messi a punto per le esigenze di Tuono 660 Concept. Prestazioni decisamente vivaci quanto gestibili che promettono emozioni nella guida per una larga fascia di appassionati. Oltre al telaio, è realizzato in alluminio anche il forcellone asimmetrico infulcrato direttamente nel motore. Di elevata qualità sono anche le sospensioni regolabili e l’impianto frenante Brembo con dischi da 320 mm di diametro, con pinze e pompa ad attacco radiale. Erede della cultura Aprilia nel campo dello sviluppo di controlli elettronici per massimizzare la performance e la sicurezza, Tuono 660 Concept adotta la piattaforma APRC e la stessa eccezionale dotazione di RS 660 con calibrazioni dedicate. La piattaforma inerziale a sei assi comanda i controlli elettronici presenti nel pacchetto APRC, come il controllo di trazione e l’anti impennata, oltre al controllo del freno motore, tutti ampiamente regolabili. Il comando del gas è Ride-by-Wire e permette di avere a disposizione differenti Riding Mode per l’utilizzo su strada e in pista. Completano la dotazione il cambio elettronico bidirezionale, il Cornering ABS e una strumentazione digitale TFT a colori di ultima generazione, capace di dialogare con lo smartphone attraverso l’applicazione specifica (l’Aprilia MIA) estendendo le funzioni della strumentazione.