Arriva il kit che trasforma una Kawasaki Z900 RS in una ZXR 750

Il kit realizzato da Japan Legends comprende tutti quegli elementi che caratterizzavano le moto di allora, dal cupolino ai fari tondi, passano per codino dalla forma squadrata e il manubrio Renthal

Gli anni Novanta stanno tornando anche nel mondo delle moto. Proprio così e molto lo si deve a Japan Legends, azienda spagnola specializzata nella trasformazione di moto del sol levante attraverso kit speciali. In questo caso uno che permette di rendere una Kawasaki Z900 RS molto simile a una ZXR 750 che quest’anno compie trent’anni di vita.

Una Kawasaki Z900 RS mascherata da ZXR 750

Una Kawasaki Z900 RS può trasformarsi in una ZXR 750? Sì, se decidete di affidarvi al genio e all’inventiva di Japan Legends che ha realizzato un kit che è in grado di trasformare la classic-modern madie Japan in una super sportiva anni Novanta.

La Kawasaki ZXR 750 fu realizzata nel 1989 come replica stradale della ZXR-7 del 1988 da Superbike (la prima moto del brand a vincere il mondiale Superbike), dotata di un motore 750cc e una potenza di 120 cavalli.

Il kit comprende tutti quegli elementi che caratterizzavano le moto di allora, dal cupolino ai fari tondi, passano per codino dalla forma squadrata e il manubrio Renthal. Il kit non è in vendita nei attraverso i consueti canoni, ma per averlo è possibile contattare Japan Legends all’indirizzo: info@japan-legends.com