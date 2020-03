Asta da record, in vendita la moto della donna più veloce al mondo

Mick Ellis della Bdr Performance ha messo in vendita la Suzuki Hayabusa 1.300 Cmc con cui la moglie ha stabilito, nel 2014, il record di velocità terrestre in rosa: 425 km/h

Se vi dessimo un budget di circa 35.000 euro, cosa vi piacerebbe acquistare da mettere in garage? C’è chi quella spesa ha deciso di spenderla per comprare la Suzuki Hayabusa che detiene il record femminile di velocità terrestre, 425 km/h.

Suzuki Hayabusa da record all’asta

È notizia di questi giorni l’apertura dell’asta per acquistare la Suzuki Hayabusa che detiene il record femminile di velocità terrestre pari a 425 km/h. Come potete facilmente immaginare non si stratta di un modello standard, ma di una moto profondamente modificata da Mick Ellis della Bdr Performance che, dopo due anni lavoro, è riuscito a trasformare una Suzuki Hayabusa 1.300 Cmc nella moto capace di aggiudicarsi il record di velocità terrestre in rosa. Una curiosità: a firmare il record non è stata una donna qualsiasi, ma la signora Becci Ellis, moglie proprio di Mick, nell’agosto 2014.

La moto è in vendita a un prezzo di poco inferiore ai 35.000 euro, ma qualora la asta vada deserta potrebbe esserci uno sconto sul prezzo base per ingolosire potenziali acquirenti. Tra le molte modifiche effettuate, dobbiamo citare la turbina Garrett GT35 e il carburante speciale (119 ottani), oltre che gli iniettori Bosch, bielle Carrillo e nuovi pistoni. La potenza massima erogata dal motore è di 650 cavalli.