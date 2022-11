Aston Martin AMB 001 Pro, superbike in collaborazione con Brough Superior

"Siamo emozionati di svelare la AMB 001 Pro all’EICMA. Il successo della precedente, unito all’incredibile Valkyrie AMR Pro Aston Martin, ci ha dato l’ispirazione per ritrovarci di nuovo insieme e creare una nuova superbike, che sappiamo entusiasmerà i nostri clienti", ha detto Thierry Henriette, Chief Executive Officer di Brough Superior

EICMA 2022 è stata la sede prescelta per la presentazione di AMB 001, la prima moto nata dall’unione di Aston Martin e Brough Superior, due brand britannici storici e leggendari che hanno prodotto un mezzo sportivo, unico, moderno e interdizione limitata a sole 100 unità, ora completamente esaurita.

AMB 001 Pro: il gioiello di Aston Martin e Brough Superior svelato a EICMA

La nuova AMB 001 Pro eredita gli insegnamenti acquisiti dalla AMB 001 e porta il livello di prestazioni ancora più in alto grazie al nuovo motore da 997 cc a due cilindri. La deportanza è incrementata dallo spoiler anteriore e dalle ali laterali, con il cupolino ora fissato alla carrozzeria per gestire la deportanza sull’estremità anteriore della motocicletta. Il flusso d’aria entra attraverso una grande presa integrata nell’ala anteriore, passa attraverso il nuovo cupolino per essere deviato attraverso il dinamico parabrezza. Il codino ha un design aerodinamico che migliore la stabilità. La moto (le cui consegne inizieranno a fine 2023) è disponibile solamente con la livrea da corsa che combina il Verdant Jade Aston Martin con la fibra di carbonio satinata e tocchi Photon Lime, mentre il motore e le sospensioni sono in nero Cerakote. Come altri modelli super lusso e dalle prestazioni estreme di Aston Martin, la AMB 001 Pro è dotata del badge in “lacewing” Aston Martin.

“Siamo emozionati di svelare la AMB 001 Pro all’EICMA. Il successo della precedente, unito all’incredibile Valkyrie AMR Pro Aston Martin, ci ha dato l’ispirazione per ritrovarci di nuovo insieme e creare una nuova superbike, che sappiamo entusiasmerà i nostri clienti – ha detto Thierry Henriette, Chief Executive Officer di Brough Superior -. Siamo particolarmente orgogliosi del nuovo motore, con un carter completamente ricavato da alluminio da billetta piena, il che è una caratteristica unica per una moto di serie. Tutto questo, insieme al deciso incremento di potenza, colloca la AMB 001 Pro nel settore delle hyperbike”. “È una formula meravigliosamente semplice: forma + tecnologia = prestazioni. Quando porti qualcosa al limite delle proprie capacità e lo fai alla perfezione, l’esperienza che ne scaturisce può lasciarti senza fiato. Non c’è separazione tra materiali, design e capacità tecniche della moto. Abbiamo ottenuto di nuovo questa fluidità con Brough Superior pensando a coloro che desiderano una superbike da pista unica. Chi guida è parte della scultura in movimento e quando sarà in sella alla AMB 001 Pro si sentirà letteralmente tutt’uno con la pista“, ha aggiunto Marek Reichman, Executive Vice President e Chief Creative Officer di Aston Martin.