Audi e-Tron Scooter, il monopattino elettrico Premium

Audi allarga il proprio campo d’azione lanciando Audi e-tron Scooter, il monopattino che combina i vantaggi di uno scooter elettrico e di uno skateboard, permettendo così di surfare tra le strade cittadine migliorando sensibilmente la micro mobilità urbana. e-Tron scooter: un po’ scooter elettrico e un po’ skateboard.

L’Audi e-tron Scooter, combinando i vantaggi dello scooter elettrico e dello skateboard, è dedicato ai commuter sportivi. Per agevolare il trasporto in auto, bus o treno, l’e-scooter – il cui peso è contenuto in 12 chilogrammi – è ripiegabile. Può essere riposto nel bagagliaio della vettura oppure trasportato come un trolley. La guida replica le sensazioni del surf da onda. L’utente conserva una mano sempre libera, così da agevolare i movimenti del corpo ed eventuali segnalazioni. Commercializzazione attesa entro la fine del 2020. “Con il nuovo Audi e-tron Scooter ci rivolgiamo a quanti si muovono in città in modo sostenibile e multimodale, senza rinunciare a funzionalità e stile – afferma Thorsten Schrader, project manager Audi per la micro mobilità -. Naturalmente l’e-tron Scooter si muove anche in linea retta, ma il surf feeling è percepibile solo qualora si inizi a ‘carvare’ su asfalto. Una manovra sorprendentemente facile“.

Gli utenti vedono impegnata una sola mano nella gestione del manubrio a maniglia e controllano lo scooter con i piedi, spostando il peso come su di uno skateboard. La struttura a quattro ruote ad assali interconnessi permette di disegnare curve dal raggio eccezionalmente ridotto. Il manubrio a maniglia, oltre a garantire stabilità, è corredato di un display che riporta lo stato di carica della batteria. I guidatori accelerano e frenano mediante una soluzione a manopola di derivazione motociclistica. All’autonomia di 20 chilometri contribuisce il recupero dell’energia in frenata. Massima sicurezza grazie al freno a pedale idraulico. Come previsto dalla legge, l’Audi e-tron Scooter – che raggiunge la velocità massima di 20 km/h – è dotato di faro, stop, luci diurne e di posizione integralmente a LED. L’interfaccia Bluetooth consente di influire sul setting del mezzo e mette al riparo dai furti. Sarà disponibile anche con finiture esclusive quali il telaio in radica o carbonio.

Audi e-Tron scooter: quanto costa

Entro la fine del 2020, i clienti potranno acquistare l’Audi e-tron Scooter a un prezzo di circa 2.000 euro e verrà proposto come optional per quanti acquisteranno un’Audi e-tron, la prima vettura integralmente elettrica della Casa dei quattro anelli. Sarà ricaricabile mediante una presa dedicata nel vano bagagli.