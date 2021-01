Bajaj pronta a dare nuova vita a Excelsior-Henderson

I capitali stanziati dal colosso Bajaj serviranno per rimettere in produzione (in India) moto firmate Excelsior-Henderson, pronte a infiammare la sfida nel settore delle classic

Sempre più spesso arriva da oriente la linfa vitale per dare forza a marchi in grave crisi finanziaria o addirittura chiusi pur avendo segnato la storia delle due ruote. Nei giorni corsi vi abbiamo parlato dei piani di Norton, tornata a rombare grazie all’intervento dell’indiana TVS e sempre da lì arrivano le risorse che potrebbero consentire a un brand storico come Excelsior-Henderson di rimettersi in moto.

Excelsior-Henderson: motori riaccesi dopo 21 anni?

Stando a notizie che circolano in rete, il colosso Bajaj avrebbe comprato i diritti per l’utilizzo del marchio ultra-centenario Excelsior-Henderson. Questo permetterebbe all’azienda indiana di ritagliarsi un posto di rilievo nel settore delle moto classiche, sfruttando la storicità che che porta il nome Excelsior-Henderson nonostante gli otre vent’anni di inattività. La Excelsior Supply Company è stata fondata nel 1876, come produttore di biciclette e parti di esse, ma fu nel 1905 che avvenne il lancio della prima motocicletta. La fusione con Henderson Motorcycle Company, avvenuta nel 1917, portò ad avere il nome che tutti consociamo.

Inizialmente la produzione si incentrò su moto con motori bicilindrici e successivamente anche quattro cilindri longitudinali da quasi 1.100 cc. Una diversificazione che, però non servì. a evitare una prima chiusura dopo la Grande Depressione. Negli anni Novanta, Excelsior-Henderson è tornata far parlare di sé per la produzione della Super X, ma da lì a breve arrivò la seconda chiusura. Ora, chissà che per questo storico marchio non sia arrivato il momento di vivere una terza vita con moto progettare e realizzate in India, a migliaia di chilometri dalla sede originale. Con Norton controllata da TVS, Hero (che collabora con Harley-Davidson), Royal-Enfield la sfida nel settore delle classic per Excelsior-Henderson si fa molto difficile, ma per gli appassionati anche molto interessante.