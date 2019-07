Balotelli colpisce ancora: 2000 euro a un barista per gettarsi in mare con lo scooter

Le Forze dell'ordine hanno chiesto le immagini per stabilire il coinvolgimento diretto o meno del giocatore che rischia una multa per per inquinamento e istigazione a commettere un reato

Mario Balotelli protagonista di una “balotellata” su due ruote. E ovviamente la nuova gag dell’ex calciatore di Inter e Milan, attualmente svincolato dopo l’esperienza al Marsiglia, è subito diventata virale.

Balotelli: 2000 euro per tuffarsi in mare con lo scooter

L’ultima “balotellata” è davvero strana. Il calciatore, in vacanza nei pressi di Mergellina, vicino a Napoli, è stato fermato da una folla di tifosi. Dopo qualche foto e qualche autografo, SuperMario ha dato vita a una scommessa davvero particolare, offrendo al gestore di un bar della zona, 2000 euro se questo si fosse buttato in acqua in sella al suo motorino. Detto fatto. Il signore non ci ha pensato su due volte, si è messo in mutande, è salito sul proprio scooter – una Vespa dal valore di 600 euro – e si è buttato in mare, vincendo così la scommessa e intascano così i soldi che userà, probabilmente, per comprare un nuovo scooter. Il mondo dei social si è scatenato tra critiche e ilarità. Intanto Balotelli rischia una denuncia per inquinamento e istigazione a commettere un reato. Le Forze dell’ordine hanno chiesto le immagini per stabilire il coinvolgimento diretto o meno del giocatore.