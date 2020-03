Benelli 752S: il ritorno tra le medie della casa pesarese

La Benelli 752S segna il ritorno della casa nel segmento delle medio-grandi. Il telaio abbraccia un motore bicilindrico Benelli, quattro tempi raffreddato a liquido da 750 cc capace di erogare una potenza massima di 76 CV. Ricca la dotazione di serie che la rende, insieme al prezzo davvero interessante, adatta a tutti

Nata dalla reinterpretazione dei concetti di sportività ed eleganza che hanno reso grande lo storico marchio della Casa di Pesaro, 752S segna il ritorno di Benelli nel segmento delle “medio-grandi” cilindrate con una naked dura e pura, garanzia di divertimento assoluto su strada e tra le curve.

Benelli 752S: le caratteristiche

Compatta, dinamica, dal design concreto e moderno, la Benelli 752S è la moto pensata per soddisfare l’istinto di ogni vero motociclista. Il telaio, un imponente traliccio tubolare con piastre in acciaio, abbraccia il nuovo bicilindrico Benelli, quattro tempi raffreddato a liquido da 750 cc capace di erogare una potenza massima di 76 CV e una coppia massima di 67 Nm a 6500 giri/min, per una spinta costante e progressiva capace di non mettere mai in difficoltà anche il pilota meno esperto. La distribuzione è a doppio albero a camme in testa, 4 valvole per cilindro e alimentazione ad iniezione elettronica con doppio corpo farfallato. Il reparto sospensioni è affidato ad una forcella anteriore Marzocchi up-side down con steli di 50 mm di diametro, regolabile in estensione, compressione e precarico molla, garanzia di stabilità ed efficacia lungo tutta l’escursione di 130 mm della sospensione anteriore.

Dietro troviamo un forcellone oscillante con mono centrale regolabile nel precarico molla, con una escursione di 60mm. L’attenzione alla sicurezza e alle prestazioni è confermata dalle caratteristiche dell’impianto frenante Brembo, con un doppio disco anteriore semiflottante di 320 mm di diametro e pinza monoblocco radiale a quattro pistoncini e ABS, e dal disco posteriore di 260 mm di diametro, con pinza a doppio pistoncino e ABS. I cerchi da 17” in lega di alluminio montano pneumatici 120/70-17 e 180/55-17. Il serbatoio ha 14,5 litri di capacità. Completano il quadro, il display TFT che offre due modalità, con cambio automatico di visione giorno/notte, per una perfetta lettura delle informazioni in ogni condizione ed un gruppo ottico full-led, dal design moderno e dinamico.

Benelli 752S: colori e prezzo

La Benelli 752S viene proposta nei colori nero e verde ed è disponibile in tutte le concessionarie della rete Benelli al prezzo di 6.990 euro franco concessionario.