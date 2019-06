Benelli Leoncino 250: prezzo e caratteristiche

La Benelli Leoncino 250 è equipaggiata con un motore monocilindrico quattro tempi raffreddato a liquido da 250 cm3, distribuzione a doppio albero a camme in testa, 4 valvole per cilindro, con una potenza massima di 25,8 cv. Il prezzo è di 3.490 euro franco concessionario.

Finalmente arriva nelle concessionarie la nuova Benelli Leoncino 250, piccola naked dal look classico che ha tutto per far divertire gli appassionati di due ruote che facciano rima con stile.

Benelli Leoncino 250: com’è fatta

La Benelli Leoncino 250 è equipaggiata con un motore monocilindrico quattro tempi raffreddato a liquido da 250 cm3, con distribuzione è a doppio albero a camme in testa, 4 valvole per cilindro, l’iniezione elettronica con corpo farfallato da 37 millimetri di diametro, frizione in bagno d’olio e il cambio a 6 velocità.

Il propulsore è in grado di erogare una potenza massima di 25,8 cv a 9.250 giri/min e una coppia massima di 21 Nm a 8000 giri/min. Il telaio è di tipo a traliccio in tubi d’acciaio ed è integrato col design del serbatoio.

All’anteriore la Leoncino 250 monta una forcella up-side-down con steli del diametro di 41 millimetri, mentre al posteriore c’è un forcellone oscillante con monoammortizzatore centrale ed escursione da 53 millimetri. L’impianto frenante è composto all’avantreno da un disco singolo flottante di 280 millimetri di diametro, con pinza a quattro pistoncini, mentre al retrotreno da un disco di 240 mm di diametro e una pinza flottante a singolo pistoncino.

I cerchi in lega di alluminio da 17” montano rispettivamente pneumatici da 110/70-R17 e 150/60-R17. Il gruppo ottico sfrutta la tecnologia a LED e ha un design elegante e moderno. La strumentazione è digitale e ben visibile in tutte le condizioni.

Benelli Leoncino 250: quanto costa

La Benelli Leoncino 250 è disponibile in tutte le concessionarie della casa pesarese in tre colorazioni: bianco, antracite e rosso al prezzo di 3.490 euro franco concessionario.