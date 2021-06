Benelli Leoncino 500 Sport: caratteristiche e novità

La Benelli Leoncino 500 Sport monta un motore bicilindrico parallelo da 499 cc capace di erogare una potenza massima di 47,6 CV. Tra le novità il cupolino, lo scarico con terminale sdoppiato e la piccola borsa laterale

A quattro anni di distanza dalla sua presentazione, avvenuta durante l’edizione 2017 di EICMA, Benelli Leoncino 500 Sport, la sorella sportiva della versione standard, ha visto finalmente la luce, anche se per ora solamente sul mercato cinese.

Benelli Leoncino 500 Sport: le caratteristiche

La Benelli Leoncino 500 Sport va ad arricchire la gamma dell’azienda pesarese (anche se ormai da tempo di proprietà di QJ Motor) che già prevede la Leoncino 500 e la Leoncino 500 Trail. Questa nuova declinazione strizza l’occhio al mondo delle café racer e seppure non troppo diversa rispetto a quella presentata a EICMA 2017, la moto ha delle caratteristiche peculiari. Il motore della 500 Sport (per ora disponibile solo per il mercato cinese) avrà un motore bicilindrico parallelo da 499 cc capace di erogare una potenza massima di 47,6 CV a 8.500 giri/min e una coppia massima di 46 Nm a 6.000 giri. Tra le novità ci sono un piccolo cupolino protettivo, ma anche i semi manubri e lo scarico con terminale sdoppiato e perfino una piccola borsa laterale.

Per quanto riguarda la ciclistica, sono tanti i punti in comune con le sorelle, a partire dal telaio a traliccio in tubi d’acciaio e dalla forcella a steli rovesciati da 50 mm con regolazione dell’idraulica in estensione e a un monoammortizzatore posteriore regolabile nel precario e in estensione. L’impianto frenante è composto da un doppio disco da 320 millimetri di diametro con pinza radiale a 4 pistoncini davanti e un disco da 260 mm con pinza a singolo pistoncino dietro, il tutto in abbinata al sistema ABS. Le ruote sono in lega da 17 pollici. Per ora non sappiamo ancora se arriverà sul mercato italiano, ma certamente non sfigurerebbe nemmeno sulle nostre strade.