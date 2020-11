Benelli TRK 502 e 502-X ora Euro 5

Benelli aggiorna la sua best seller e porta il motore all'omologazione Euro 5. Per l'occasione introduce alcune piccole novità, che migliorano la TRK lasciando invariate le sue doti migliori, tra cui il prezzo che resta a 5.990 euro

Benelli con la sua TRK 502 nelle versioni stradali e off-road, la 502-X, occupa stabilmente da diversi mesi la testa delle classifiche di vendita. Per il 2021 la casa di Pesaro propone la sua best seller con qualche “piccolo” aggiornamento, approfittando dell’adeguamento del suo propulsore alla normativa Euro 5.

Il bicilindrico parallelo frontemarcia che ha segnato il rilancio della casa di Pesaro resta sostanzialmente immutato, mantenendo una potenza massima di 47,6 CV (35 kW) a 8500 giri/min e un picco di coppia pari a 46 Nm a 6000 giri. Il miglioramento nei dati delle emissioni è dovuto sostanzialmente a interventi nello scarico, dove è stato introdotto il cosiddetto sistema dell’aria secondaria, che consente di ridurre le emissioni in fase di avviamento raggiungendo rapidamente la temperatura di esercizio del catalizzatore. Gli stessi catalizzatori sono stati adeguati e la calibrazione della ECU motore è stata ottimizzata per consentire un’erogazione più fluida senza perdere nelle sue prestazioni.

A livello meccanico l’unica altra modifica, che accomuna sia la versione stradale che la X, è la riduzione primaria accorciata per ottenere una risposta più pronta in tutto l’arco di erogazione.

Le migliorie introdotte per entrambi le versioni sono soprattutto a livello del manubrio, che non solo è nuovo ma ora è regolabile, per permettere a ognuno di trovare la migliore posizione in sella. Regolabile è anche la leva della frizione e nuovi e retroilluminati sono i blocchetti dei comandi al manubrio mentre su specchietti e manopole compare il logo TRK. A sottolineare la vocazione turistica, oltre al classico cupolino e al nuovo portapacchi in alluminio (esteticamente decisamente meglio) fanno la loro comparsa dei pratici nottolini nella zona della sella che permettono di legare facilmente i bagagli… sempre che non si voglia attingere agli accessori dedicati, che comprendono set di valige, scariche e altro.

Restano sostanzialmente invariate tutte le caratteristiche che hanno fatto delle TRK 502 un modello vincente, tra cui il prezzo di 5.990 euro f.c. mentre la versione X sarà proposta anche con un’affascinante livrea gialla.

Le versioni euro 5 della TRK saranno disponibili a partire dai primi mesi del 2021