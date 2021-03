Benelli TRK 502 X: tutte le novità del modello 2021

La versione 2021 di Benelli TRK 502 X ha finalmente il motore omologato Euro 5. Il nuovo impianto di scarico, ora dotato del cosiddetto sistema dell’aria secondaria, consente di ridurre le emissioni in fase di avviamento. Invariato il prezzo

Dopo il clamoroso successo di vendite dello scorso anno, Benelli TRK 502 X arriva nelle concessionarie nella sua versione 2021 con qualche piccolo ma sostanziale ritocco, tra cui l’omologazione Euro 5 del motore, ma anche alcuni interventi sul pacchetto tecnico che promettono di migliorarne prestazioni e affidabilità.

Benelli TRK 502 X MY 2021: le caratteristiche

Benelli TRK 502 X condivide con la versione stradale della gamma il motore 2 cilindri in linea, con raffreddamento a liquido e distribuzione doppio asse camme in testa. Il propulsore, ora conforme alla normativa Euro 5, è in grado di erogare una potenza massima di 47,6 CV a 8500 giri/min e una coppia massima di 46 Nm a 6000 giri. A questo è stato abbiano un nuovo impianto di scarico ora dotato del cosiddetto sistema dell’aria secondaria, che consente di ridurre le emissioni in fase di avviamento, attivando una post reazione che consente di raggiungere rapidamente la temperatura di esercizio del catalizzatore. Gli stessi catalizzatori, inoltre, sono stati adeguati nel rispetto della nuova normativa senza che il motore subisse perdite di prestazioni.

Infine, la calibrazione della ECU motore è stata ottimizzata per consentire un’erogazione più fluida. Il rapporto di trasmissione primaria è stato accorciato per avere una migliore risposta del propulsore in tutte le marce. Come se non bastasse, è stata introdotta la frizione multidisco a bagno d’olio e cambio a 6 velocità con trasmissione finale a catena che rimangono invariate.

La ciclistica si compone di un telaio a traliccio in tubi con piastre in acciaio. Pensata per affrontare ogni tipologia di percorso, compreso quello off-road, TRK 502 X presenta un setting sospensioni composto da forcella upside-down con steli da 50 mm all’anteriore con escursione di 140 mm e al posteriore un forcellone oscillante con mono ammortizzatore centrale regolabile nell’idraulica in estensione e compressione e precarico molla (escursione 62 mm) per assorbire i tratti stradali più sconnessi con la massima facilità. L’impianto frenante vanta all’anteriore un doppio disco da 320 mm di diametro con pinza flottante a due pistoncini mentre al posteriore un disco di 260 mm di diametro, permettendo così una frenata potente e modulabile ed equilibrata grazie anche all’ABS di serie. I cerchi a raggi da 19” all’anteriore e da 17” al posteriore, in lega di alluminio, montano rispettivamente pneumatici 110/80 e 150/70 garantendo così maggiore sicurezza anche nelle situazioni più difficili. Il serbatoio ha una capacità di ben 20 litri.

Il manubrio è regolabile per permettere ad ogni pilota la miglior condizione di guida, così come la leva frizione, sempre regolabile. La best-seller della Casa di Pesaro presenta inoltre blocchetti comando al manubrio retroilluminati, specchietti e manopole impreziositi con il logo TRK e pratici nottolini, sempre in alluminio, posizionati nella zona della sella, comoda e spaziosa, per permettere il massimo del comfort a pilota e passeggero. Ricca la lista di accessori che comprende set di valigie in alluminio e top case, parabrezza maggiorato e terminale aftermarket sviluppato in collaborazione con Arrow, faretti fendinebbia, barre di protezione carene e motore in alternativa alle originali di serie e manopole riscaldate.

Benelli TRK 502 X MY 2021: quanto costa

La nuova Benelli TRK 502 X, in versione Euro 5, è disponibile nelle colorazioni bianco e antracite (in arrivo anche la serie limitata con livrea gialla) al prezzo invariato di 5.990 euro franco concessionario. Un motivo in più per lasciarsi tentare.