Benelli: tutte le novità per il Motor Bike Expo di Verona

Benelli porta a Motor Bike Expo di Verona, in programma dal 16 al 19 gennaio, uno stand pieno di sorprese a impreziosire la gamma 2020

Benelli scalda i motori e si presenta al Motor Bike Expo di Verona, in programma dal 16 al 19 gennaio, con uno stand del tutto nuovo ed esponendo tutte le novità della gamma moto 2020, con due moto in particolare che scalderanno i cuori degli appassionati: la 752S e la Leoncino 800.

Benelli porta a MBE uno stand pieno di novità

Regine dello stand Benelli al Motor Bike Expo 2020 di Verona saranno la 752S, naked muscolosa che segna la riaffermazione dell’azienda pesarese nel segmento delle medio-grandi, in arrivo sul mercato italiano nelle prossime settimane, e la Leoncino 800, modern-classic Benelli dallo stile autentico, icona del brand pesarese. Ad affiancarle saranno presenti tutte le moto della gamma 2020, tra cui le best-seller TRK 502 e TRK 502 X, Leoncino e Leoncino Trail e la naked 125cc più venduta in Italia lo scorso anno: la BN125. In esposizione anche la 502C, prima cruiser del marchio pesarese e la Imperiale 400, classic-bike per spiriti liberi nonché le “piccole” della gamma Benelli 302S, 302R, BN251, Leoncino 250, TRK 251 e Tornado Naked T 125.

E dal 16 al 19 gennaio, proprio in occasione delle giornate in cui si terrà il Motor Bike Expo, tutti gli appassionati delle due ruote potranno beneficiare di una promozione sull’acquisto di accessori, abbigliamento e merchandising ufficiale sul canale e-commerce della Casa del Leoncino.

Basterà collegarsi al sito del brand per ottenere sconti fino al 50% su tutta la linea. Presso lo stand Benelli ad MBE, inoltre , sarà possibile scoprire tutte le ulteriori promozioni in vigore durante la fiera veronese.