Beta: la RR 50 2021 si fa in due, enduro e motard

Beta lancia la nuova RR 50 in una doppia veste: entrambi i modelli montano il monocilindrico 2 tempi da 49,7 cc con cambio a 6 marce, omologato Euro 5, raffreddato ad acqua ed equipaggiato con oil mixer. Nuovo anche lo scarico compatto, di richiamo racing

Cinquantini sì, ma con un look e soluzioni di alto livello che richiamo il mondo racing: stiamo parlando della nuova Beta RR 50 2021 disponibile sin versione enduro sia motard e destina a diventare un must have tra i ragazzini che sognano in grande nel mondo delle due ruote.

Arrivano le nuove Beta RR 50 2021 enduro e motard

Asfalto o sterrato: sono i due mondi che dividono gli appassionati delle due ruote, a prescindere dall’età e dalla cilindrata che si ha a disposizione. Beta risolva la questione presentando la RR 50, dei bestseller europei del segmento, in una doppia versione, enduro sia motard per accontentare tutti i gusti. Spesso ingiustamente ignorato, il mercato dei 50cc oggi rappresenta sia un prezioso vivaio per i motociclisti di domani che una palestra per automobilisti più consapevoli e anche i dati di vendita sono incoraggianti, con un trend di crescita costante in tutta Europa. Da sempre Beta crede e investe nel segmento e anche quest’anno lo fa rialzando la posta, con una gamma interamente rinnovata e sviluppata con l’approccio che caratterizza il resto della sua gamma: trasmettere confidenza e divertimento per sviluppare il massimo le proprie capacità di motociclista.

Le nuove RR 50 2021 guadagnano un telaio completamente nuovo, un motore più godibile e aggiornato ad Euro 5 e un nuovo design ispirato alle RR enduro più grandi impegnate nelle competizioni mondiali. Nonostante la ridotta cilindrata, entrambe le moto vantano un grande concentrato di stile racing e divertimento, pronto a far sognare i teenager che si affacciano al mondo due ruote. Per tutte e due il motore è il monocilindrico 2 tempi da 49,7 cc con cambio a 6 marce, raffreddato ad acqua ed equipaggiato con oil mixer. Nuovo il cambio, che monta nuove forchette forgiate, per innesti più precisi, così come il sistema di recupero dei vapori benzina, in conformità con la normativa Euro 5. Nuovo anche lo scarico compatto, di richiamo racing. Il forcellone è stato allungato per garantire una maggiore stabilità. Riviste e perfezionate anche le sospensioni, ora adatte a ogni condizione. L’impianto frenante è composto da un disco anteriore da 260 mm e da uno posteriore da 220 mm. Per chi cercasse ancora qualcosa in Piazza, la versione enduro è disponibile negli allestimenti Enduro Sport ed Enduro Racing, mentre quella motard negli allestimento Sport e la Track con feature dedicate, perchè non è mai troppo presto per iniziare a sognare in grande.