Bikers Physique Academy: per diventare un vero biker!

Vuoi diventare un vero biker? Allora lavora con i professionisti del fitness per una preparazione atletica da vero pilota

A San Giuliano Milanese, alle porte di Milano, nella palestra Pentacrossfit, nasce un nuovo programma di allenamento dedicato agli appassionati di motociclismo che cercano il salto di qualità nelle proprie prestazioni in pista. Tante collaborazioni per migliorare le prestazioni dentro e fuori dalla pista.

Fino a molti anni fa lo sport motociclistico (ma anche quello automobilistico) veniva visto come un’attività solo ed esclusivamente legata alle competenze del pilota. Al tempo in cui la sicurezza non veniva presa minimamente in considerazione la preparazione fisica era spesso lasciata al caso: non era infatti raro che il pilota mangiasse in maniera sregolata, fosse fuori forma o addirittura bevesse “un cicchetto” prima di entrare in pista.

La moto faceva una gran differenza ma poi c’era il pilota che con la sua abilità riusciva a domare mostri che oggi sarebbero quasi indubbiamente illegali in qualsiasi tipo di campionato. Penso a persone come Joey Dunlop (26 volte campione al “Tourist Trophy”), Omobono Tenni (“The Black Devil”) o Kevin Schwantz (un pilota capace di fare numeri impossibili con la moto).

Con gli anni la situazione è cambiata e i piloti hanno iniziato a diventare sempre più dei mostri da pista perché sono stati affiancati da professionisti della preparazione atletica. Portare a termine una gara motociclistica è uno sforzo senza eguali che porta il cuore ai massimi per quasi tutta la gara e in una singola competizione si posso perdere diversi kg di peso.

Gente come Valentino Rossi o Max Biaggi, e in generale tutti i piloti “moderni”, sono prima di tutto degli atleti di altissimo livello in grado di compiere prestazioni sportive uniche che hanno poi il “dono”, ovvero la capacità di guidare il proprio mezzo meglio di tanti altri.

Anche l’amatore oggi desidera migliorare le proprie prestazioni perché le gare vengono ormai vinte da chi è maggiormente preparato dal punto di vista fisico e mentale e sempre più appassionati sono alla ricerca del tempo in pista.

Nasce quindi il programma Bikers Physique Academy (“BPA”) che grazie alla esperienza nel settore dei fondatori e ad una rete di contatti specifici, è in grado di offrire al privato (semiprofessionista, amatore veloce o semplice appassionato) l’esperienza tecnica e la preparazione che di norma vengono riservate ai piloti professionisti.

L’accademia propone tre diversi programmi: primo all’ultima staccata (utile per piloti già avanzati che vogliono limare decimi di secondo), Mugello sotto all’1’50” (dedicato ad amatori veloci o piloti delle categorie nazionali) e Primo al bar del Passo (dedicato principalmente a chi cerca una preparazione tecnica e fisica volta più a lunghi giri in moto piuttosto che a staccate all’ultimo centimetro).

Viste le premesse siamo certi che nasceranno ulteriori proposte, magari dedicate al recupero post-infortunio.

Tra i partner dell’operazione ci sono il Circuito di Cremona (per preparazione atletica piloti moto e auto), la palestra Pentacrossfit (per la preparazione fisica) e Scuola di Motociclismo (una scuola che prepara materialmente il pilota alla guida sicura e prestazionale).