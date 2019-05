BMW Concept R18: la custom che unisce passato e futuro

Presentata al Concorso di Eleganza Villa D'Este 2019, la BMW Concept R18 è un inno allo stile del custom con alcuni dettagli tipici dell'azienda tedesca come il motore boxer, il telaio a culla, l'albero di trasmissione in evidenza, il serbatoio a forma di goccia in vernice nera e le linee di contrasto

BMW Motorrad è già proiettata nel futuro grazie alla presentazione della BMW Motorrad Concept R18, la custom che incorpora in una moto moderna tutta la tradizione del brand in questa speciale nicchia. “Con questa moto da sogno BMW Motorrad offre la propria emozionante versione per il mercato delle grandi Cruiser”, ha dichiarato Markus Schramm, direttore di BMW Motorrad.

BMW Motorrad Concept R18: com’è fatta

La BMW Motorrad Concept R18 è un inno allo stile del custom con alcuni dettagli tipici dell’azienda tedesca come il motore boxer, il telaio a culla, l’albero di trasmissione in evidenza, il serbatoio a forma di goccia in vernice nera e le linee di contrasto applicate a mano interpretano i tradizionali simboli del design BMW Motorrad. Le proporzioni equilibrate ricordano i classici come la BMW R5 e trasmettono un senso di bellezza senza tempo che rimane quando il superfluo viene eliminato. Le grandi ruote a raggi (21” quella anteriore e 18” la posteriore) offrono una tenuta sicura e bilanciano perfettamente le dimensioni importanti del propulsore. Le gomme sono Metzeler. Il cuore della BMW Motorrad Concept R18 è il grande motore boxer bicilindrico 1800 CC, con un design rinnovato. Il suo aspetto esteriore ricorda consapevolmente i motori bicilindrici che BMW Motorrad costruiva fino alla fine degli anni ’60 ma con una cilindrata notevolmente maggiore e un moderno sistema di raffreddamento ad aria/olio. Il prototipo boxer è stato progettato nei minimi dettagli: il blocco motore e la trasmissione sono in alluminio con microsfere di vetro, che fanno da palcoscenico ideale su cui presentare i componenti in alluminio lucidati a mano, nonché la protezione della cinghia e i coperchi delle valvole. Un altro punto di forza visivo è l’albero di trasmissione cromato a vista che collega la ruota posteriore. Non ci sono ulteriori coperture in nessuna parte della motocicletta, il che serve a mantenere chiaramente visibili tutti i componenti. Allo stesso modo, l’elettronica della concept bike è ridotta a niente più che accensione e luci evidenziando la semplicità della sua linea.

Per quanto riguarda la scelta dei colori, la BMW Motorrad Concept R 18 si presenta in linea con la tradizione. Le linee bianche applicate a mano sulla forcella e il serbatoio del carburante, in combinazione con il nero, rappresentano il classico tema cromatico BMW. La sella monoposto è ispirato agli anni ’50. Reinterpretata e resa più confortevole, la goffratura di qualità si sposa perfettamente con il design minimalista d’alta classe. Il supporto a molla a sbalzo è integrato sotto il sedile. La grafica dei fari ricorda anch’essa gli anni ’50: classica forma ad U dei componenti della copertura in vetro che viene ora interpretata come parte dell’illuminazione a LED.